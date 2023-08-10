Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir

SON 42 YILDA 30 METRE ERİDİ

Araştırmada, 1981'den günümüze Aneto'nun erime hızının üç katına çıktığı hesaplandı. Sadece 2022 yılında 3 metre, toplamda ise 30 metre kalınlığında eriyen buzulda yüzde 64'lük kütle kaybı olduğu saptandı.