Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir
İspanya'daki Pireneler'de yer alan en büyük buzul Aneto'nun küresel ısınma nedeniyle, gelecek 10 yıl içerisinde eriyebileceği belirtildi. Son 42 yılda buzulun yüksekliğinin 30 metresini kaybettiğini aktaran araştırmacılar, acil önlem çağrısında bulundu.
Pirene Ekoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, ülkenin en büyük buzulu Aneto'nun zemininde kurum, bakteri ve kaya parçacıkları içeren oluşumlar buldu.