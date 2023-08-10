Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir

İspanya'daki Pireneler'de yer alan en büyük buzul Aneto'nun küresel ısınma nedeniyle, gelecek 10 yıl içerisinde eriyebileceği belirtildi. Son 42 yılda buzulun yüksekliğinin 30 metresini kaybettiğini aktaran araştırmacılar, acil önlem çağrısında bulundu.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 1

Pirene Ekoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, ülkenin en büyük buzulu Aneto'nun zemininde kurum, bakteri ve kaya parçacıkları içeren oluşumlar buldu.

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Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 2

Söz konusu siyah mukoza oluşumlarının Güneş'ten gelen ısıyı hapsedip buzulların erimesini hızlandırdığı belirlendi.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 3

Araştırmacı Nacho Lopez-Moreno ve ekibi, yer radarı (GPR) kullanarak buzulun kalınlığını ölçtü.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 4

SON 42 YILDA 30 METRE ERİDİ

Araştırmada, 1981'den günümüze Aneto'nun erime hızının üç katına çıktığı hesaplandı. Sadece 2022 yılında 3 metre, toplamda ise 30 metre kalınlığında eriyen buzulda yüzde 64'lük kütle kaybı olduğu saptandı.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 5

Araştırmacılar, Pireneler'de 1850'de sayıları 52 olan buzulların 2020'de sadece 21'inin kaldığını açıkladı. Kalan buzulların ise yüzey alanlarının neredeyse yüzde 90’ını kaybettiği belirtildi.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 6

"Buzul, son yıllarda her yıl 1,5 metre kaybediyor. Ortalama kalınlığının 11 metre olduğunu varsayarsak, buzul uzun süre dayanabilecek durumda değil." Lopez-Moreno, Aneto Buzulu'nun 10 yıl içerisinde yok olabileceğini söyledi.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 7

İspanya'da bu yaz yaşanan üçüncü aşırı sıcak hava dalgasında en yüksek hava sıcaklıklarında rekor kırılmıştı.

Küresel ısınmanın yeni felaketi: İspanya'nın en büyük buzulu Aneto10 yıl içinde yok olabilir - 8

HAVA SICAKLIĞI REKOR KIRDI

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 1928 yılından bu yana kayıt altına alınan verilere göre, Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45,4 santigrat dereceyle hava sıcaklığı rekoru kırıldığını açıklamıştI.

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