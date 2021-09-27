Küresel ısınmaya ilişkin çarpıcı araştırma: 40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

YENİ DOĞANLAR TEHLİKE ALTINDA

Son yıllarda doğan bebekleri ayrıca şu an 60 yaşında olan birinden iki kat daha fazla kuraklık ve yangınla, üç kat fazla sel ve gıda kıtlığıyla baş etmek zorunda kalacak.

Yine de küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutmak için sera gazı salınımların hızlıca azaltılması, bugünün çocuklarının deneyimleyeceği sıcak hava dalgalarını neredeyse yarıya indiriyor.