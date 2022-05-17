Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Antarktika kıtasının bazı yerlerinin küresel ısınmaya rağmen son 20 yılda buz kazandığını ortaya koydu. Uydu görüntüleri, bu bölgelerden bazılarının 1960'lardan bu yana en gelişmiş konumlarında olduğunu gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 14:11

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 1

Bilim insanları, kıtanın küresel ısınma nedeniyle önemli kayıplara uğramasına rağmen 'nın bazı kısımlarının son 20 yılda buz kazandığını açıkladı. Araştırmacılar, bölgesel rüzgar düzenlerindeki bir değişiklikle buz raflarına itilen deniz buzunun, bu buz raflarının kayıplardan korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 2

Buz rafları, karadaki buz tabakalarına bağlı yüzen buz bölümlerine deniliyor. Bu raflar, iç buzun kontrolsüz bir şekilde okyanusa salınmasına karşı korunmaya yardımcı oluyorlar.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 3

19. yüzyılın sonlarında, doğu Antarktika Yarımadası'ndaki yüksek düzeydeki ısınma, sırasıyla 1995 ve 2002 yıllarında Larsen A ve B buz raflarının çökmesine neden oldu. 

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 4

Bu olaylar, buzun okyanusa doğru hızlanmasını sağladı ve nihayetinde Antarktika Yarımadası'nın deniz seviyesinin yükselmesine katkısını hızlandırdı. 2020'den beri doğu Antarktika Yarımadası'ndan kopan buzdağlarının sayısında bir artış oldu.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 5

"KESİNTİSİZ İLERLEME YAŞANDI"

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi ve Yeni Zelanda'nın Canterbury Üniversitesi'nden araştırmacılardan oluşan ekip, doğu Antarktika Yarımadası boyunca uzanan 1400 km’lik  buz rafının yüzde 85'inin kıyı şeridi araştırmaları arasında "kesintisiz ilerleme" gerçekleştirdiğini buldu. Bu, önceki yirmi yılın kapsamlı geri çekilmesinin aksine idi.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 6

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışma, bu büyümenin atmosferik dolaşımdaki değişikliklerle bağlantılı olduğunu ve bunun da rüzgarla kıyıya daha fazla deniz buzu taşınmasına yol açtığını gösterdi.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 7

Cambridge'deki Scott Polar Araştırma Enstitüsü'nden (SPRI) ve makalenin baş yazarı Dr. Frazer Christie, "'Antarktika çevresindeki deniz buzunun ısınan bir iklimde nasıl değiştiğine bakılmaksızın, gözlemlerimiz, deniz buzu değişkenliğinin Antarktika Buz Levhası'nın sağlığı için genellikle gözden kaçan önemini vurgulamaktadır” dedi.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 8

Diğer taraftan, yeni çalışma Dr. Christie ve ekinin doğu Antarktika Yarımadası'nın açıklarındaki Weddell Denizi'ndeki buz koşullarını incelemek için 2019’da yaptıkları bir keşif gezisinin ardından geldi.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 9

Gezinin baş bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı, Prof. Dr.  Julian Dowdeswell, keşif gezisi sırasında buz rafı kıyı şeridinin bazı bölümlerinin 'uydu kayıtlarının 1960'ların başlarında başlamasından bu yana en gelişmiş konumlarında' olduğunu kaydetti.

Küresel ısınmaya rağmen Antarktika'nın bazı bölümleri son 20 yılda buz kazandı - 10

Keşif gezisinin ardından ekip, ayrıca buz rafı değişiminin uzamsal ve zamansal modelini ayrıntılı olarak araştırmak için 60 yıl geriye giden uydu görüntülerinin yanı sıra son teknoloji okyanus ve atmosfer modellerini kullandı.

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