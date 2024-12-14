Küresel nüfus dengesinde büyük değişim: Afrika yükseliyor, Avrupa geriliyor

CİDDİ ZORLUKLAR YARATABİLİR

Afrika'nın genç nüfusu, kıtanın ekonomik büyüme potansiyelini artırsa da, eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlarda ciddi zorluklar yaratabilir.

Diğer yandan, Avrupa ve Asya'daki nüfus düşüşü, bu bölgelerdeki ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak bu durum, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanımı açısından fırsatlar doğurabilir.