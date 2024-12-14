Küresel nüfus dengesinde büyük değişim: Afrika yükseliyor, Avrupa geriliyor
Birleşmiş Milletler projeksiyonları, 2070'e kadar Afrika'nın nüfusunun 3,2 milyara çıkarak iki katına ulaşacağını ortaya koyuyor. Aynı dönemde Avrupa nüfusu küçülmeye devam ederken, Asya'nın nüfusu da düşüşe geçecek. Araştırmalar bu değişimlerin, dünya genelindeki ekonomik dengeleri, kaynak yönetimini ve göç hareketlerini yeniden şekillendireceğini gösteriyor. Afrika'nın genç ve hızla artan nüfusu, büyük fırsatlar ve zorlukları beraberinde getirirken, Avrupa ve Asya'daki düşüş, yaşlanan toplumlarla ilgili sorunları gündeme getirecek.
Birleşmiş Milletler’in yeni nüfus projeksiyonlarına göre, 2070 yılına kadar dünya nüfusunda önemli değişiklikler yaşanacak. Afrika, hızla büyüyen nüfusu ile dikkat çekerken, Avrupa ve Asya'da nüfus düşüşü bekleniyor.