Küresel plastik kullanımı ve atık 2060'a kadar üçe katlanacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, yıllık fosil yakıt bazlı plastik üretimi 2060 yılına kadar 1,2 milyar tonu, atık ise bir milyar tonu aşacak.

Yayımlanan bulgularda, plastik kirliliğinden ciddi şekilde zarar gören bir dünyada plastik kullanımını kırk yıldan kısa bir sürede neredeyse üç katına çıkarma yolunda ilerlediği belirtildi.