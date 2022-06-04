Küresel plastik kullanımı ve atık 2060'a kadar üçe katlanacak

Haberler - ntv.com.tr 04.06.2022 - 12:06
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, yıllık fosil yakıt bazlı plastik üretimi 2060 yılına kadar 1,2 milyar tonu, atık ise bir milyar tonu aşacak.
Yayımlanan bulgularda, plastik kirliliğinden ciddi şekilde zarar gören bir dünyada plastik kullanımını kırk yıldan kısa bir sürede neredeyse üç katına çıkarma yolunda ilerlediği belirtildi.
38 ülkenin incelendiği raporda, talebi azaltmak ve verimliliği artırmak için agresif eylemlerde bulunulsa bile plastik üretiminin 40 yıldan daha kısa bir sürede neredeyse iki katına çıkacağı aktarıldı.
Bununla birlikte, küresel olarak koordine edilen bu tür politikalar, gelecekte geri dönüştürülen plastik atıkların payını yüzde 12'den yüzde 40'a kadar artırabileceği vurgulandı.
Araştırma ile ilgili konuşan OECD başkanı Mathias Cormann, "Plastik kirliliği, 21. yüzyılın en büyük çevresel sorunlarından biridir ve ekosistemlere ve insan sağlığına geniş kapsamlı zararlar verir" dedi.
Raporda, 1950'lerden bu yana, yaklaşık 8,3 milyar ton plastik üretilirken ve bunun yüzde 60'ından fazlası çöplüklere atıldığı, yakıldığı, nehir ve okyanuslara atıldığının altı çizildi.
2019 yılı incelenen çalışmada ise 1999 yılına kıyasla 20 yıl içerisinde plastik kullanımının iki kattan fazla artarak 460 milyon tona yükseldiği bildirildi.
Plastik atık miktarı da aynı sürede yaklaşık iki katına çıkarak 350 milyon tonu aşarken yüzde 10'dan daha azının geri dönüştürüldüğü vurgulandı.
Çalışmada, mevcut eğilimlere göre, plastik kullanımının Kuzey Amerika, Avrupa ve Doğu Asya'da kabaca iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.