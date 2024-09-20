Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü"
Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen gizli belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın sürpriz Kursk saldırısını aylar öncesinden tahmin ediyordu. Belgeler, Ukrayna'nın olası ilerlemesi hakkında aylarca süren uyarıları içeriyor ve askerlerin moraliyle ilgili endişeleri ortaya koyuyor. Ele geçirilen belgelerde ay ay tutulan notlar, Ukrayna saldırılarının içeriğinin ve hedeflerinin Ruslar tarafından çok önceden tahmin edildiğini gösteriyor. Tüm bu öngörüye rağmen Rus tarafının saldırıları püskürtmekte eksik kalması ise, üçüncü yılında devam eden savaşın yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.
Ukrayna ordusu, bölgedeki terk edilmiş Rus mevzilerinden bir dizi gizli belge ele geçirdi.
Bu belgelere göre, Rusya'nın askeri komutanlığı, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yapacağı müdahaleyi önceden tahmin ediyordu ve bunu önlemek için aylarca plan yapmıştı.