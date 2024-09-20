Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü"

RUSLAR, BATI'YI ŞAŞIRTAN SALDIRIYI BEKLİYORDU

Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı, planlama çok az sayıda insanla sınırlı olduğu için Kiev'in batılı ortaklarını şaşırttı.

Ancak Rus askeri belgeleri, bölgeye olası bir saldırı ve şu anda bir aydan uzun süredir Ukrayna işgali altında olan 5 bin nüfuslu bir kasaba olan Suca'yı işgal etme girişimi hakkında aylarca süren uyarılar içeriyor.