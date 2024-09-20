Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü"

Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen gizli belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın sürpriz Kursk saldırısını aylar öncesinden tahmin ediyordu. Belgeler, Ukrayna'nın olası ilerlemesi hakkında aylarca süren uyarıları içeriyor ve askerlerin moraliyle ilgili endişeleri ortaya koyuyor. Ele geçirilen belgelerde ay ay tutulan notlar, Ukrayna saldırılarının içeriğinin ve hedeflerinin Ruslar tarafından çok önceden tahmin edildiğini gösteriyor. Tüm bu öngörüye rağmen Rus tarafının saldırıları püskürtmekte eksik kalması ise, üçüncü yılında devam eden savaşın yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 1

Ukrayna ordusu, bölgedeki terk edilmiş Rus mevzilerinden bir dizi gizli belge ele geçirdi.

Bu belgelere göre, Rusya'nın askeri komutanlığı, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yapacağı müdahaleyi önceden tahmin ediyordu ve bunu önlemek için aylarca plan yapmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 2

BİR ASKER İNTİHAR ETTİ

İngiliz gazetesi The Guardian ile paylaşılan belgeler, Rusların Kursk'taki saflardaki moral bozukluğuna dair endişelerini de ortaya koyuyor.

Bu endişeler, cephede "Rus ordusundaki hizmeti nedeniyle uzun süreli depresyon halinde olduğu" bildirilen bir askerin intiharından sonra yoğunlaştı.

Birlik komutanlarına, askerlerin “psikolojik durumlarını” koruyabilmeleri için Rus devlet medyasını günlük olarak takip etmeleri talimatı verildi.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 3

EL YAZISI GÜNLÜKLER BULUNDU

Ele geçirilen belgelerin bazılarının çeşitli birimlere dağıtılan basılı emirler olduğu, diğerlerinin ise belirli pozisyonlardaki olayları ve endişeleri kaydeden el yazısı günlükler olduğu aktarıldı.

En erken kayıtlar 2023'ün sonlarına tarihlenirken, en son belgeler Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine saldırısını başlatmasından sadece altı hafta öncesine aitti.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 4

RUSLAR, BATI'YI ŞAŞIRTAN SALDIRIYI BEKLİYORDU

Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı, planlama çok az sayıda insanla sınırlı olduğu için Kiev'in batılı ortaklarını şaşırttı.

Ancak Rus askeri belgeleri, bölgeye olası bir saldırı ve şu anda bir aydan uzun süredir Ukrayna işgali altında olan 5 bin nüfuslu bir kasaba olan Suca'yı işgal etme girişimi hakkında aylarca süren uyarılar içeriyor.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 5

4 OCAK: HAZIRLANMA EMRİ VERİLDİ

4 Ocak tarihli bir belgede, Ukraynalı grupların sınırda bir atılım yapma potansiyelinden bahsedildi ve herhangi bir saldırıyı püskürtmek için hazırlık yapmak üzere eğitimin artırılması emredildi.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 6

MART: EK TATBİKAT EMRİ VERİLDİ

Mart ayının ortasında, sınır birliklerine savunma hatlarını güçlendirmeleri ve Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısına hazırlık olarak "birliklerin liderliği ve savunmaların uygun şekilde organize edilmesi konusunda ek tatbikatlar düzenlemeleri" emri verildi.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 7

HAZİRAN: SUCA'NIN KONTROLÜ

Haziran ortasında, Ukrayna'nın "Suca'yı kontrol altına alma yönünde" belirgin planları hakkında bir uyarı vardı ve bu Ağustos ayında gerçekten de yaşandı.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 8

HAZİRAN: KÖPRÜNÜN YIKILMASI

Ayrıca Ukrayna'nın bölgedeki Rus tedarik hatlarını kesintiye uğratmak için Seym Nehri üzerindeki bir köprüyü yıkmaya çalışacağı yönünde bir tahmin de vardı ve bu da daha sonra gerçekleşti.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 9

Ukrayna saldırısı 6 Ağustos'ta gerçekleştiğinde, birçok Rus askeri mevzilerini terk etti ve bir hafta içinde Ukrayna Suca'nın tam kontrolünü ele geçirdi.

Kursk saldırısı gizli belgelerde: "Rusya geleceği gördü" - 10

Dosyaları ele geçiren özel operasyon ekibinin bir üyesi, "Hiçbir tahliye veya belgelerini imha etmeden kaçtılar." dedi.

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