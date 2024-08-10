Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus topraklarına sızan Ukrayna birliklerini püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi. Güney sınırında yer alan Kursk'taki çatışmalar sürerken Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Putin, toplantı sonrası Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde "terörle mücadele operasyonu" ilan etti. Bu bölgelerde iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, 6 Ağustos'tan bu yana güney sınırındaki Kursk bölgesinde yoğunlaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün bölgedeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 2

Bakanlık, Ukrayna'nın Rus topraklarına yaptığı saldırıyı püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi.

Kursk bölgesine tank konuşlandırdıklarını da bildiren Rusya, Ukrayna'ya ait bir zırhlı aracı imha ettiklerini aktardı.

Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 3

Bakanlık ayrıca 6 Ağustos'ta, Rus topraklarına sızan Ukrayna güçlerini bastırmak amacıyla Kursk bölgesinde konuşlanan askeri personel ve teçhizatı gösteren görüntüleri yayınladı.

Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 4

Helikopterlerin, savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının ormanlık alanlardaki hedefleri vurduğunu gösteren görüntüler, basınla paylaşıldı.

Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 5

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Güvenlik Konseyi'nin "terörle mücadelenin belirli yönleri" konulu olağanüstü oturumuna başkanlık etti.

Toplantıdan kısa bir süre sonra Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi.

Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 6

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti - 7

6 Ağustos'ta çatışmaların şiddetlenmesi sonrası Rusya'nın sınır bölgelerinden en az 3 bin sivilin tahliye edildiği açıklanmıştı.

Bölgeye acil yardım ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldı ve buradan ayrılmak isteyenler için başkent Moskova'ya ek tren seferleri konuldu.

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