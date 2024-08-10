Kursk'ta çatışmalar: Rusya, üç sınır bölgesinde terörle mücadele durumu ilan etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus topraklarına sızan Ukrayna birliklerini püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi. Güney sınırında yer alan Kursk'taki çatışmalar sürerken Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Putin, toplantı sonrası Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde "terörle mücadele operasyonu" ilan etti. Bu bölgelerde iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildiği bildirildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar, 6 Ağustos'tan bu yana güney sınırındaki Kursk bölgesinde yoğunlaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün bölgedeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.