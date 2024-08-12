Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor

BÖLGEDE 3 TUGAY BULUNUYOR

Bazı Ukrayna kaynaklarına göre de Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait en az 3 tugay bulunuyor.

Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade ediliyor.