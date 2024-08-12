Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun Kursk kenti yönünde ilerlediği ve 350 kilometrekare Rus toprağını ele geçirdiği iddia ediliyor. Terörle mücadele durumu ilan edilen bölgelerde çatışmalar devam ederken, artan gerilim nedeniyle Belgorod'un bazı kısımlarının da tahliye edildiği duyuruldu.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 1

UKRAYNA ASKERLERİ RUS TOPRAKLARINDA

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 2

18 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya hava savunması, Kursk, Voronezh ve Belgorod bölgeleri̇ üzeri̇nde Ukrayna tarafından fırlatılan 18 i̇nsansız hava aracını (İHA) i̇mha etti̇.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, İHA'ların 11'inin,  gece boyunca sınırdaki Kursk bölgesini hedef aldığını bildirdi.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 3

UKRAYNA ORDUSUNUN KAYIPLARI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin ilerleme girişimlerinin engellendiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 230'a yakın askerini ve 38 zırhlı aracını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar 1350 askerini ve 29 tank, 23 zırhlı personel taşıyıcı, 9 piyade savaş aracı, 116 zırhlı araç ve 20 otomobilini kaybettiği" aktarıldı.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 4

"350 KİLOMETREKARE ELE GEÇİRİLDİ"

Kiev yönetimi Kursk'a başlattığı saldırıya dair bilgi paylaşmazken, sosyal medyada yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin Kursk kenti yönünde ilerlediği ve 350 kilometrekare Rus toprağını ele geçirdiği iddia edildi.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 5

UKRAYNA BAYRAĞI DİKİLDİ

Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesindeki Gonçarovka ve Oleşnya köylerine girdiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada, Ukrayna birliklerinin bu köylerde bayrak diktiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 6

BÖLGEDE 3 TUGAY BULUNUYOR

Bazı Ukrayna kaynaklarına göre de Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait en az 3 tugay bulunuyor.

Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade ediliyor.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 7

YARALI SAYISI YÜKSELDİ

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında yaralananların sayısının arttığı belirterek, "69 kişi hastanede tedavi görüyor. Bunların 8'i çocuk, 17'sinin durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor" dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Kursk bölgesine 80 ton insani yardımın ulaştırıldığını açıkladı.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 8

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor - 9

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 50'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ağustos'ta Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini bildirmişti.

Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edilmişti.

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