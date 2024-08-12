Kursk'ta çatışmaların 7. günü: Ukrayna ordusu ilerliyor
Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun Kursk kenti yönünde ilerlediği ve 350 kilometrekare Rus toprağını ele geçirdiği iddia ediliyor. Terörle mücadele durumu ilan edilen bölgelerde çatışmalar devam ederken, artan gerilim nedeniyle Belgorod'un bazı kısımlarının da tahliye edildiği duyuruldu.
UKRAYNA ASKERLERİ RUS TOPRAKLARINDA
Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.