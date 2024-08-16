Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti

Rus güçleri aylardır Pokrovsk'a doğru ilerliyor ve geçtiğimiz haftalarda şehrin dış mahallelerine ulaşmaya çalışırken bir dizi küçük köyü ele geçirdi.



Bu hafta başında Moskova, her ikisi de Sergiivka'nın kuzeyinde ve Pokrovsk'a birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Lysychne ve Ivanivka köylerini ele geçirdiğini bildirdi.