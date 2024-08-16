Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti

Rusya-Ukrayna sınırında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri, Kiev birliklerinin sızdığı Kursk'ta NATO ülkelerinin silahlarıyla donatılmış bir Ukrayna keşif ve sabotaj birimini imha ettiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Rus gazının Avrupa'ya iletildiği Suca kasabasını tamamen ele geçirdiklerini duyurdu. Ukrayna ordusu, Kursk'un işgal edilen kısmında bir askeri komutanlık kurduğunu bildirdi.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 1

Rusya, Kiev'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarına yönelik en büyük saldırıyı gerçekleştirdiği 6 Ağustos'tan bu yana Kursk'ta Ukrayna güçleriyle savaşıyor. 

Rusya devlet haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Rus güçleri, Kursk bölgesinde NATO ülkelerinin silahlarıyla donatılmış bir Ukrayna keşif ve sabotaj birimini imha etti.

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Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 2

Bir Rus güvenlik yetkilisine dayandırılan habere göre “Kursk bölgesindeki Kremyanoe köyü yakınlarında Ukraynalı bir sabotaj grubunun tasfiye alanında ABD ve İsveç tarafından üretilen küçük silah örnekleri ele geçirildi.”

RIA'ya göre Rus birlikleri İsveç yapımı Otomatik karabina 5 saldırı tüfeğinin yanı sıra ABD yapımı M4 karabina saldırı tüfeği ve M2 Browning makineli tüfek ele geçirdi. 

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 3

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise  sınıra yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 nüfuslu Rus kasabası Suca'yı tamamen ele geçirdiklerini açıkladı.

Bu, Ukrayna güçlerinin taarruzun başlangıcından bu yana kazandığı en büyük zafer.

Analistler Suca'nın "muhtemelen" tamamen Ukrayna kontrolü altında olduğunu söylüyor.

Suca, Rus gazının Avrupa'ya iletildiği bir merkez olarak biliniyor.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 4

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Albay General Oleksandr Sirskiy de Kursk'un işgal edilen kısmında bir askeri komutanlık kurulduğunu duyurdu. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Kiev'in Kursk'a yaptığı sınır ötesi harekatın Moskova'yı “adil” barış görüşmelerine başlamaya ikna etmek için gerekli olduğunu söyledi.

Podolyak, Ukrayna'nın Kursk'u işgal etmeye niyeti olmadığını ancak Rusya'yı Kiev'in şartlarına göre görüşmelere başlamaya zorlaması gerektiğini ifade etti. 

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 5

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kursk ve Belgorod bölgelerinden tahliye edilen Rusların yeni görüntülerini yayınladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Belgorod bölgesinden 100'den fazla çocuk Moskova'ya ulaştı.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği Kursk'ta, 121 bin kişinin tahliye edildiği, bu sayının 180 bine çıkacağı bildirilmişti.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 6

Rus İzvestiya gazetesine röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Nikolay Patruşev ise ABD'nin, Kursk operasyonunun arkasında olduğu öne sürdü.

Patruşev, "ABD'nin Kiev'in Kursk'ta işlediği suçlara karışmadığı yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığını, silah ve askeri eğitmen gönderdiğini hatırlatan Patruşev, "Kursk bölgesindeki operasyon da NATO ve Batı istihbaratının katılımıyla planlandı" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımıcısı, "ABD'nin Ukrayna'yı askeri projeye dönüştürdüğünü" söyleyerek Ukrayna halkının Amerikan çıkarları uğruna acı çektiğini belirtti.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 7

Doğu cehesinde ise Rusya'nın ilerleyişi sürüyor.

Moskova, bugün yaptığı açıklamada, güçlerinin Ukrayna'nın elindeki lojistik merkez Pokrovsk'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bir başka cephe köyü olan Sergiivka'yı ele geçirdiğini duyurdu.

Pokrovsk, Ukrayna birliklerini ve doğu cephesindeki kasabaları besleyen önemli bir yolun kesiştiği noktada yer alıyor ve uzun süredir Rus ordusunun hedefindeydi.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 8

Rus güçleri aylardır Pokrovsk'a doğru ilerliyor ve geçtiğimiz haftalarda şehrin dış mahallelerine ulaşmaya çalışırken bir dizi küçük köyü ele geçirdi.

Bu hafta başında Moskova, her ikisi de Sergiivka'nın kuzeyinde ve Pokrovsk'a birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Lysychne ve Ivanivka köylerini ele geçirdiğini bildirdi.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 9

Pokrovsk'un askeri yönetim başkanı Sergiy Dobryak, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın, şehrin dış mahallelerine 10 kilometreden biraz daha fazla mesafede olduğu uyarısında bulundu ve kalan sakinleri tahliye etmeye çağırdı.

Dobryak, “Düşman hızla Pokrovsk'un dış mahallelerine yaklaşıyor. Tahliye devam ediyor" dedi.

Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti - 10

Moskova'nın doğudaki ilerleyişi, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine eşi benzeri görülmemiş bir sınır ötesi saldırı düzenlediği ve Kiev'in birkaç düzine Rus yerleşimini kontrol ettiğini iddia ettiği bir döneme denk geliyor.

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