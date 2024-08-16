Kursk'ta son durum: Ukrayna Suca'yı ele geçirdi, Rusya NATO silahlarını imha etti
Rusya-Ukrayna sınırında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rus güçleri, Kiev birliklerinin sızdığı Kursk'ta NATO ülkelerinin silahlarıyla donatılmış bir Ukrayna keşif ve sabotaj birimini imha ettiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise Rus gazının Avrupa'ya iletildiği Suca kasabasını tamamen ele geçirdiklerini duyurdu. Ukrayna ordusu, Kursk'un işgal edilen kısmında bir askeri komutanlık kurduğunu bildirdi.
Rusya, Kiev'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarına yönelik en büyük saldırıyı gerçekleştirdiği 6 Ağustos'tan bu yana Kursk'ta Ukrayna güçleriyle savaşıyor.
Rusya devlet haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Rus güçleri, Kursk bölgesinde NATO ülkelerinin silahlarıyla donatılmış bir Ukrayna keşif ve sabotaj birimini imha etti.