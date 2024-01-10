Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar

10 BİN DOLARLIK BEDEL

Gazze savaştan önce de abluka altındaydı. Bölgeden çıkış kolay olmuyordu.

Kahire merkezli muameleciler, para karşılığı Gazzeliler'in bölgeyi terk etmesine yardım ediyordu.

Şimdi de durum farklı değil ancak bu yardımın bedeli hayli artmış durumda. Savaş öncesi kişi başı 500 dolarla geçilen sınır için ödenen rüşvet 10 bin doları bulabiliyor.

Sınırı geçmek isteyenlere ne kadar çok para öderlerse Gazze'yi o kadar çabuk terk edecekleri söyleniyor.

The Guardian haberinde ailesiyle Gazze terk etmek isteyenler arasında bağış kampanyası düzenleyenler olduğundan bahsediyor.