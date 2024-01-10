Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar
Gazze'de mahsur kalan siviller Mısır sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Mısır'a geçmek isteyenler aracılara binlerce dolar rüşvet ödüyor. The Guardian'ın haberine göre Gazze'yi terk etmek için 5 bin ila 10 bin dolar rüşvet vermek gerekiyor. Bölgenin geleceği belirsizliğini koruyor.
Gazze'de 2 milyon 300 bin Filistinli, üç aydır İsrail bombaları altında yaşam mücadelesi veriyor.
Nüfusun yüzde biri yaşamını yitirdi. Yüzde 85'i yerinden edildi. Çoğu Mısır sınırındaki Refah kentine sığındı. Binlerce kişi sınırın iki adım ötesinde kurulan çadırlara yaşıyor.