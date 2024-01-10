Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar

Gazze'de mahsur kalan siviller Mısır sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Mısır'a geçmek isteyenler aracılara binlerce dolar rüşvet ödüyor. The Guardian'ın haberine göre Gazze'yi terk etmek için 5 bin ila 10 bin dolar rüşvet vermek gerekiyor. Bölgenin geleceği belirsizliğini koruyor.

Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 1

Gazze'de 2 milyon 300 bin Filistinli, üç aydır İsrail bombaları altında yaşam mücadelesi veriyor.

Nüfusun yüzde biri yaşamını yitirdi. Yüzde 85'i yerinden edildi. Çoğu Mısır sınırındaki Refah kentine sığındı. Binlerce kişi sınırın iki adım ötesinde kurulan çadırlara yaşıyor.

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Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 2

SINIR RÜŞVET KARŞILIĞINDA GEÇİLEBİLİYOR

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi bombalardan kaçan milyonlarca Filistinlinin ülkeye akın etmesinden endişe ettiği için Refah sınır kapısını başta kapalı tuttu.

Ardından sınır açıldı ancak çok az sayıda Gazzelinin geçişine izin veriliyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre sadece parası olanlar rüşvet karşılığında sınırı geçebiliyor.

Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 3

10 BİN DOLARLIK BEDEL

Gazze savaştan önce de abluka altındaydı. Bölgeden çıkış kolay olmuyordu.

Kahire merkezli muameleciler, para karşılığı Gazzeliler'in bölgeyi terk etmesine yardım ediyordu.

Şimdi de durum farklı değil ancak bu yardımın bedeli hayli artmış durumda. Savaş öncesi kişi başı 500 dolarla geçilen sınır için ödenen rüşvet 10 bin doları bulabiliyor.

Sınırı geçmek isteyenlere ne kadar çok para öderlerse Gazze'yi o kadar çabuk terk edecekleri söyleniyor.

The Guardian haberinde ailesiyle Gazze terk etmek isteyenler arasında bağış kampanyası düzenleyenler olduğundan bahsediyor.

Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 4

Savaşın dördüncü ayında siviller sınırda sıkışıp kalırken Gazze'nin geleceği de belirsizliğini koruyor.

7 Ekim'den bu yana dördüncü kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, hükümetten sivilleri korumak için daha fazla çabalamasını istedi.

Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 5

Blinken'ın temaslarında, savaş sonrası Gazze'nin geleceği de gündeme geldi.

Blinken, İsrail'in Filistinlilerin kendilerini yönetme yeteneğini törpüleyen adımlar atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İki devletin çözüme doğru ilerlemesinin önemine vurgu yaptı.

Blinken aynı zamanda Filistin Yönetimi'nin de kendini yenilemesi ve yönetme yeteneğini geliştirmesi gerektiğini belitti.

Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 6

Amerikan yönetimi, Filistin Yönetimi'nin reformdan geçirilip Gazze'nin kontrolünü almasını istiyor.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bağımsız Filistin devleti için müzakere masasına dönmeye niyetli görünmüyor.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşı sonrasına ilişkin planında Gazze'nin "sivil komitelerce" yönetilmesinden söz etti.

Hamas lideri İsmail Haniye'den ise geçen hafta, "Batı Şeria ve Gazze'nin tek yönetim altında toplanması fikrine açığız" açıklaması geldi.

Kurtuluşun bedeli: Gazze'den Mısır'a geçmek 10 bin dolar - 7
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