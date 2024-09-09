Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama

Başbakan Kim, burada yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli zorluklar karşısında yeni bir değişim çağı açtığını söyledi. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır." dedi.