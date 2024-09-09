Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 76. yıldönümü törenlerle kutlandı. Müzik ve dans gösterileriyle başlayan gala etkinliklerinde havai fişek gösterileri de düzenlendi. Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore 1948 yılında mevcut lider Kim Jong un'un büyük babası Kim Il-sung tarafından kurulmuştu.

Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 1

Kuzey Kore, 76'ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

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Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 2

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da gerçekleştirilen 76'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un anıt mezarın da bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 3

Başbakan Kim, burada yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli zorluklar karşısında yeni bir değişim çağı açtığını söyledi. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır." dedi.

Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 4

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalinin sona ermesinin ardından Kore Yarımdası'nın güneyinde Batı desteğinde kurulan Kore Cumhuriyeti'ne (Güney Kore) karşı kuzeyde Sovyetler Birliği'nin desteğinde sosyalist bir ülke olarak 1948'de kuruldu.

Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 5

Kore yarımadanın ikiye ayrılmasının ardından 1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kuzey Kore bağımsızlığını, ABD'nin müttefiki Güney Kore ise aynı yıl cumhuriyeti ilan etti.

Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 6
Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 7
Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 8
Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 9
Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 10
Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 11
Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama - 12
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