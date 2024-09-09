Kuruluşunun 76'ncı yıldönümü: Kuzey Kore'de coşkulu kutlama
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 76. yıldönümü törenlerle kutlandı. Müzik ve dans gösterileriyle başlayan gala etkinliklerinde havai fişek gösterileri de düzenlendi. Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore 1948 yılında mevcut lider Kim Jong un'un büyük babası Kim Il-sung tarafından kurulmuştu.
Kuzey Kore, 76'ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor
Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.