Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş

DİĞER KEDİ KÖR OLDU

Journell, Big Boy'un hastaneye kaldırıldığını ve antiviral ilaçlarla tedavi edildiğini söyledi.

Kayıtlara göre, veteriner ekibi kediden idrar örnekleri aldı ve bu örnekler ABD Tarım Bakanlığı ve Cornell Üniversitesi tarafından işletilen laboratuvarlarda H5N1 için pozitif olarak doğrulandı.

Journell, Big Boy'un eve kör ve arka bacaklarını kullanamadan döndüğünü, ancak iyileşmekte olduğunu söyledi. Dördüncü kedi Cleo ise süt içmedi ve sağlıklı kaldı.

Journell, kendisini temsil eden Seattle gıda güvenliği avukatı Ilana Korchia'ya göre Raw Farm'ın sahibi Mark McAfee'den kedilerin tedavisi için harcadığı 12 bin dolardan fazla parayı tazmin etmesini talep etti.