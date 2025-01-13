Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş
ABD'de kuş gribi riski nedeniyle toplatılan çiğ sütü içen iki kedi öldü. Kedilerin sahibi, sütü içirdiği üçüncü kedisinin ise kör oduğunu ve arka ayaklarını kullanamadığını söyledi.
Kuş gribi riski nedeniyle toplatılan çiğ sütü içtikten sonra iki kedisi ölen Kaliforniyalı bir adam, hayvanlarını sağlıklı tutmak istediğini ancak çabalarının trajik bir şekilde geri teptiğini söyledi.
56 yaşındaki ABD’li Joseph Journell, “Onları öldüren sütü aslında onlara verenin siz olduğunuzu fark etmek korkunç bir şey” dedi.
Journell, 14 yaşındaki tekir kedisi Alexander'ı ve 4 yaşındaki smokin kedisi Tuxsie'yi kasım ayı sonunda kaybetti. Üçüncü bir kedi, 4 yaşındaki Big Boy, testler hayvanın H5N1 kuş gribi virüsü ile enfekte olduğunu göstermeden önce bir hafta boyunca hastanede yattı.