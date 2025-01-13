Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş

ABD'de kuş gribi riski nedeniyle toplatılan çiğ sütü içen iki kedi öldü. Kedilerin sahibi, sütü içirdiği üçüncü kedisinin ise kör oduğunu ve arka ayaklarını kullanamadığını söyledi.

Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş - 1

Kuş gribi riski nedeniyle toplatılan çiğ sütü içtikten sonra iki kedisi ölen Kaliforniyalı bir adam, hayvanlarını sağlıklı tutmak istediğini ancak çabalarının trajik bir şekilde geri teptiğini söyledi.

56 yaşındaki ABD’li Joseph Journell, “Onları öldüren sütü aslında onlara verenin siz olduğunuzu fark etmek korkunç bir şey” dedi.

Journell, 14 yaşındaki tekir kedisi Alexander'ı ve 4 yaşındaki smokin kedisi Tuxsie'yi kasım ayı sonunda kaybetti. Üçüncü bir kedi, 4 yaşındaki Big Boy, testler hayvanın H5N1 kuş gribi virüsü ile enfekte olduğunu göstermeden önce bir hafta boyunca hastanede yattı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş - 2

"GELENEKSEL MAMA YİYORLARDI"

Journell, kedilerin, sağlık yetkililerinin satılan sütlerde virüse rastlamasının ardından, aralık ayında süt ürünleri Kaliforniya'daki mağaza raflarından çekilen Fresno'daki Raw Farm tarafından geri çağrılan pastörize edilmemiş sütleri içtiklerini söyledi.

Hayvanların ölümleri eyalet ve ilçe sağlık yetkilileri tarafından doğrulandı.

Sahibi, kedilerin enfekte olma ihtimali olan kuşlara erişimi olmayan kapalı alanlarda tutulduğunu ve çiğ değil geleneksel mama yediklerini söyledi.

Journell, “Onu daha sağlıklı hale getirmeye ve daha uzun yaşamasını sağlamaya çalışıyordum” dedi.

Ancak Alexander, Şükran Günü'nde öldü. Tuxsie de iki gün sonra hayatını kaybetti.

Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş - 3

DİĞER KEDİ KÖR OLDU

Journell, Big Boy'un hastaneye kaldırıldığını ve antiviral ilaçlarla tedavi edildiğini söyledi.

Kayıtlara göre, veteriner ekibi kediden idrar örnekleri aldı ve bu örnekler ABD Tarım Bakanlığı ve Cornell Üniversitesi tarafından işletilen laboratuvarlarda H5N1 için pozitif olarak doğrulandı.

Journell, Big Boy'un eve kör ve arka bacaklarını kullanamadan döndüğünü, ancak iyileşmekte olduğunu söyledi. Dördüncü kedi Cleo ise süt içmedi ve sağlıklı kaldı.

Journell, kendisini temsil eden Seattle gıda güvenliği avukatı Ilana Korchia'ya göre Raw Farm'ın sahibi Mark McAfee'den kedilerin tedavisi için harcadığı 12 bin dolardan fazla parayı tazmin etmesini talep etti.

Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş - 4

VİRÜSÜN HAYATTA KALMA SÜRESİ DEĞİŞTİ

McAfee verdiği bir röportajda, virüsün şişelenip satıldıktan günler sonra hayvanları hasta edebileceği iddiasına ön araştırmalara atıfta bulunarak karşı çıktı.

Ancak St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde grip uzmanı olan Richard Webby, grip virüsünün hayatta kalma süresinin farklı süt partilerinde büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uzmanları daha önce enfekte ineklerden elde edilen çiğ sütü içen kedilerde nörolojik hastalık geliştiğini ve kedilerin öldüğünü doğrulamıştı.

Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş - 5

10'DAN FAZLA KAYIP VAR

Sağlık yetkilileri, Kaliforniya'da aralık ayı başından bu yana 10'dan fazla kedinin kuş gribi bulaşmış çiğ süt veya çiğ evcil hayvan maması tükettikten sonra öldüğünü söyledi.

Enfeksiyonlar, 16 eyalette 900'den fazla ABD süt ineği sürüsünü etkileyen süt ineklerinde kuş gribi virüsünün büyük bir salgınını takip etti. Bu sürülerin yaklaşık yüzde 80'i Kaliforniya'da bulunuyor.

Federal ve eyalet sağlık yetkilileri, kuş gribi ve bir dizi başka mikrobun bulaşma potansiyeli nedeniyle insanları çiğ süt içmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer ayrıca evcil hayvan sahiplerini de hayvanlarını pastörize edilmemiş süt ve çiğ etle beslemekten kaçınmaları konusunda uyardı.

FDA geçen ay “Virüsü öldürmek için iyice pişirilmemiş veya pastörize edilmemişse, kediler etkilenen çiftliklerden gelen herhangi bir ürünle beslenmemelidir” uyarısında bulunmuştu.

Kuş gribi, kedilerini öldürdü: Raflardan çekilen çiğ sütü içirmiş - 6

KENDİSİ DE HASTALANDI

Kediler hastalandıktan sonra Journell kendisinin de hastalandığını ve Fontana, Kaliforniya'daki bir Kaiser Permanente hastanesinde tedavi gördüğünü bildirdi.

Virüse maruz kaldığı bilinmesine rağmen kuş gribi açısından kontrol edilmediğini, çünkü sağlık personelinin bunu tespit edecek testlere sahip olmadığını söyledi.

Journell fiziksel olarak iyileşti ancak hala evcil hayvanlarını kaybetmenin “zihinsel ıstırabını” yaşadığını dile geitrdi.

Yaşadığı çileye rağmen, çiğ sütün sağlık açısından bazı faydaları olduğunu düşündüğünü de ifade etti.

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