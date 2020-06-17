Kuşlar orman yangınlarından sonra şarkılarını değiştiriyor

Furnas, “Yangınların, bazı kuşların geçici olarak kaçmasına neden olduğunu ve diğer münzevi ötleğenlerin kolonize olabileceği bir boşluk yaratarak bu tekdüzeliği bozduğunu gördük. Yangınların oldğu yerlerde kuşların aynı anda farklı lehçelerde ötmesi olasılığı daha yüksek. Bu, izolasyon ve karıştırma arasında karmaşık bir denge oluşturuyor” dedi.

Furnas, farklı habitatlardaki farklı şarkıların beta çeşitliliği olarak bilinirken, aynı alanda birden fazla şarkının görülmesine alfa çeşitliliği denildiğini açıkladı. Daha geniş anlamda, bu durum yangınların ekosistemlerdeki yararlı rolünü yansıtıyor.