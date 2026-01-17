Kutsanan atlar alevlerin içinden geçti. Köylüleri kötülükten koruduğuna inanılıyor

İspanya'da bulunan San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateş üzerinden atlatıldı. Bu geleneğin, köylüleri ve hayvanları kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

Sadece 550 nüfusa sahip olan Avila'ya bağlı San Bartolome de Pinares köyü, 18. yüzyıldan kalma bir gelenek sayesinde her yıl 16 Ocak’ta düzenlenen “Las Luminarias” festivalinde, ateşlerin üzerinden atlatılan atları izlemek için gelen binlerce ziyaretçiyle dolup taşıyor.

Festival kapsamında, akşam saatlerinde köy merkezindeki kilisenin çanlarının çalmasıyla önce rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra bando eşliğinde sokaklarda dolaştırılıp, gece boyunca birçok yerde yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

Hem dini hem de kültürel yanı olan festivalde, ateş üzerinden geçen atların bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

 

Köylüler kötülüklerden arınma için dumanı kullanırken, yaş ağaç dalları yakılarak daha fazla duman çıkması sağlanıyor.

Las Luminarias, meraklıların yanı sıra görsel açıdan sunduğu zenginlikle çok sayıda fotoğrafçının da ilgisini çekiyor.

 

Bu festivalin en önemlisi San Bartolome de Pinares de olsa da ülkenin farklı yerlerinde de benzer etkinlikler düzenleniyor.

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin son bulmasını istiyor.

Diğer yandan Aziz Anton kutlamaları nedeniyle hafta boyunca İspanya'nın birçok yerinde rahipler, kiliseye getirilen evcil hayvanları kutsuyor.