Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, dünyanın her iki kutbundaki ısı dalgalarının her geçen gün daha da keskin hale geldiği açıklandı.

Bilim insanları, dünyanın her iki kutbundaki ürkütücü ısı dalgalarının, "benzeri görülmemiş" olayların daha hızlı ve ani iklim çöküşüne işaret edebileceğini söyledi.