Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok

Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan sızıntı sonrası Baltık Denizi altında yapılan ilk araştırmanın görüntüleri yayınlandı. Sabotaj iddiasıyla incelenen dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığı gözlemlendi.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 1

İsveç merkezli Expressen gazetesi, Baltık Denizi`nde Kuzey Akımı 1 gaz boru hattında en az 50 metre uzunluğunda bir bölümün kayıp olduğunu açıkladı.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 2

Expressen`in uzaktan kumandalı denizaltı dronu ile çektiği video, Baltık Denizi`nin dibindeki bulanık sularda kırılmış açık bir boru hattını gösterdi.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 3

İsveç polisi ve savcıları, 26 Eylül`de Nord Stream 1 ve Nord Stream 2`de ortaya çıkan sızıntıların kasıtlı denizaltı patlamalarından kaynaklandığından şüpheleniyor ve olayı büyük bir sabotaj eylemi olarak araştırıyor.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 4

Expressen, videonun 17 Ekim Pazartesi günü çekildiğini ve yaklaşık 80 metre derinlikte kaydedildiğini söyledi.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 5

Reuters, gazete tarafından yayınlanan görüntülerin Nord Stream 1'e ait olduğunu bağımsız olarak doğrulayamadı.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 6

İsveç güvenlik servisleri, bu ay, soruşturmayı tamamladıktan sonra sahadaki materyale el koyduklarını söyledi.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 7

İsveç donanması ve güvenlik polisi yorum yapmadı.

Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 8
Kuzey Akım sabotajından ilk görüntüler: Hattın 50 metresi yok - 9

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