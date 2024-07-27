Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında
ABD’de Kaliforniya ve Kanada’da Alberta eyaletlerinde başlayan orman yangınları, son hızla devam ederken binlerce kişi yangın bölgesinden tahliye edildi. Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, Kanada’ya 400 kişilik takviye itfaiye ekipleri gönderirken Kaliforniya’daki büyük yangının hızla ilerleyerek 21 kilometrekarelik bir alana ulaştığı belirtildi.
YANGINLAR KITA GENELİNE YAYILDI
Amerik kıtasının bazı kesimlerinde şiddetli orman yangınları devam ediyor.
Kaliforniya ve Kanada’da Alberta eyaletlerinde başlayan orman yangınları, son hızla devam ederken binlerce kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.