Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında

ABD’de Kaliforniya ve Kanada’da Alberta eyaletlerinde başlayan orman yangınları, son hızla devam ederken binlerce kişi yangın bölgesinden tahliye edildi. Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, Kanada’ya 400 kişilik takviye itfaiye ekipleri gönderirken Kaliforniya’daki büyük yangının hızla ilerleyerek 21 kilometrekarelik bir alana ulaştığı belirtildi.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 1

YANGINLAR KITA GENELİNE YAYILDI

Amerik kıtasının bazı kesimlerinde şiddetli orman yangınları devam ediyor.

Kaliforniya ve Kanada’da Alberta eyaletlerinde başlayan orman yangınları, son hızla devam ederken binlerce kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 2

Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, Kanada’da süren yangınlara müdahale etmek için 400 kişilik takviye itfaiye ekipleri gönderdi.

Kaliforniya’daki büyük yangının ise hızla ilerleyerek 21 kilometrekarelik bir alana ulaştığı belirtildi.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 3

21 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Kaliforniya eyaletinde hafta içi başlayan ve Park Yangını olarak adlandırılan orman yangınının, hızla ilerlediği ve dün öğleden sonra 21 kilometrekarelik bir alana yayıldığı açıklandı.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 4

BİN 600'DEN FAZLA İTFAİYECİ ÇALIŞIYOR

Yangın bölgesindeki küçük yerleşim alanlarının tahliye edildiğini belirten itfaiye yetkilileri, yangını yüzde 3’lük bir bölgesinin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Bölgede bin 600’dan fazla itfaiyecinin çalıştığı ve yangının "patlayarak" büyüdüğü vurgunladı.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 5
Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 6

ULUSAL PARK ALEVLER ALTINDA

Kanada’nın Alberta eyaletinde Jasper kenti merkezli orman yangınında ise yerleşim yerlerinin yarısına yakınının zarar gördüğü ve Ulusal Parkın bir bölümünün yandığı açıklandı.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 7

Yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiği yangın felaketi için Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, 400 kişilik takviye itfaiye ekibi gönderdi.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 8

Jasper kenti Belediye Başkanı Richard Ireland, kendi konutunun da yandığını açıkladı.

Her iki ülkedeki yangınlarda can kaybı bildirilmedi.

Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında - 9
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