Kuzey Amerika’nın en kalabalık kenti toprağın altına çöküyor: Milyonlarca kişi tehlikede

ÇÖKME HIZI YILDA 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

JGR Solid Earth dergisinde yayınlanan çalışma, tarihi şehir merkezi de dahil olmak üzere şehrin bazı bölümlerinin yılda artık 40,6 santimetre bir hızla battığını ortaya koydu. Bazı bölgelerde durum daha da kötü: kentin az gelişmiş kuzeydoğu bölgesindeki batışi hızı 50,8 santimetre olarak kaydedildi.

Diğer taraftan araştırmacılar, kentin çekme hızının durdurulma ihtimali olmadığını ifade ederek, kuzeydoğunun sanayileşmesi durumunda durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.