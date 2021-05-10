Kuzey Amerika’nın en kalabalık kenti toprağın altına çöküyor: Milyonlarca kişi tehlikede

ntv.com.tr 10.05.2021 - 14:34
Yeni bir araştırma, Meksika’nın başkenti Mexico City’nin durdurulamaz bir şekilde yerin altına doğru battığını gösteriyor. Bununla birlikte 21 milyondan fazla nüfusu ile Mexico City Kuzey Amerika'nın en kalabalık şehri ünvanına sahip.
Uzmanlar, ilk kez 1900 yılında yılda yaklaşık 9 santimetrelik bir hızla Mexico City’nin battığını fark etti. Yeraltı suyunun sondajı 1950'lerin sonlarına kadar devam etti ve bu süreç içinde batış hızı yılda 30 santimetreye çıktı. Ardından, sondajının yasaklanmasıyla çökme hızı yeniden 9 santimetreye düşürüldü. Ancak bu çözüm, kentin batışını durduramadı ve şehrin nüfusu arttıkça daha da kötüleşti.
JGR Solid Earth dergisinde yayınlanan çalışma, tarihi şehir merkezi de dahil olmak üzere şehrin bazı bölümlerinin yılda artık 40,6 santimetre bir hızla battığını ortaya koydu. Bazı bölgelerde durum daha da kötü: kentin az gelişmiş kuzeydoğu bölgesindeki batışi hızı 50,8 santimetre olarak kaydedildi.
Diğer taraftan araştırmacılar, kentin çekme hızının durdurulma ihtimali olmadığını ifade ederek, kuzeydoğunun sanayileşmesi durumunda durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.