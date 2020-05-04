Kuzey Batı İspanya’da 150 yılın ardından ilk kez boz ayı görüldü

YEREL LEHÇEDE "DELİKANLI" DİYE ÇAĞRIYORLAR

Ancak, yerel lehçede “delikanlı” anlamına gelen “Goiat” olarak bilinen ayılardan biri, kuzeybatı Katalonya'daki çiftçileri atlarını, koyunlarını ve keçilerini avladıktan ve arı kovanlarını yıktıktan sonra tepkiye oldu.