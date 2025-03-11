Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi
Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ve kargo gemisinin çarpışması sonucunda çıkan yangına müdahele ve arama çalışmaları sonlandırıldı. Toplamda 36 mürettebat üyesi kurtarılırken bir kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Kargo gemisinde 15 konteyner sodyum siyanür bulunduğu belirtilirken, kaza alanı "hava ve denizden girişe yasak bölge" ilan edildi. Kaza sonucunda denize gemilerde bulunan zehirli atık ve jet yakıtının sızması endişeleri, beraberinde getirdi.
İKİ GEMİNİN ZEHİRLİ ÇARPIŞMASI
Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ve kargo gemisinin çarpışması sonucunda çıkan yangına müdahale ve kurtarma operasyonu başlatıldı.
Sky News'da yer alan habere göre, ABD bayraklı Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Portekiz bayraklı kargo gemisi Solong çarpıştı.