Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi

BİR MÜRETTEBAT ÜYESİ HALA KAYIP

Çarpışma sonucu ABD tankerinde yangın çıkarken bazı mürettebat üyelerinin gemileri terk ettiği ifade edildi. Sahil Güvenlik ekipleri 36 kişiyi kurtarırken, mürettebattan bir kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, her iki gemide de yangın devam ederken saat 21.40 civarında arama çalışmalarına son verdi.