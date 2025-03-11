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Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ve kargo gemisinin çarpışması sonucunda çıkan yangına müdahele ve arama çalışmaları sonlandırıldı. Toplamda 36 mürettebat üyesi kurtarılırken bir kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Kargo gemisinde 15 konteyner sodyum siyanür bulunduğu belirtilirken, kaza alanı "hava ve denizden girişe yasak bölge" ilan edildi. Kaza sonucunda denize gemilerde bulunan zehirli atık ve jet yakıtının sızması endişeleri, beraberinde getirdi.

Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi - 1

İKİ GEMİNİN ZEHİRLİ ÇARPIŞMASI

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ve kargo gemisinin çarpışması sonucunda çıkan yangına müdahale ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Sky News'da yer alan habere göre, ABD bayraklı Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Portekiz bayraklı kargo gemisi Solong çarpıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi - 2

BİR MÜRETTEBAT ÜYESİ HALA KAYIP

Çarpışma sonucu ABD tankerinde yangın çıkarken bazı mürettebat üyelerinin gemileri terk ettiği ifade edildi. Sahil Güvenlik ekipleri 36 kişiyi kurtarırken, mürettebattan bir kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, her iki gemide de yangın devam ederken saat 21.40 civarında arama çalışmalarına son verdi.

Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi - 3

GEMİ ZEHİR YÜKLÜYDÜ

Yük gemisinde 15 konteyner sodyum siyanür ve bilinmeyen miktarda alkol bulunduğu bildirildi.

Sky News'ün haberinde, olay yerinin etrafında yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda hava ve denizden girişe yasak bölge bulunduğu aktarıldı.

Daha sonra ihtiyaç duyulması halinde bu bölgenin 16 kilometreye kadar genişletilebileceği belirtildi.

Reuters'a konuşan iki deniz güvenlik kaynağı, olayın saldırı olduğuna dair "hiçbir belirti" olmadığını söyledi.

Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi - 4

JET YAKITI SIZINTISI

Stena Immaculate adlı petrol tankerini işleten ABD'li lojistik grubu Crowley, geminin kargo tankında meydana gelen patlamanın ardından bir miktar jet yakıtı sızdırdığını doğruladı.

Şirket, acil durum gemi müdahale planını başlattığını ve "yangını kontrol altına almak ve gemiyi güvence altına almak için kamu kuruluşlarıyla aktif olarak çalıştığını" söyledi.

Kuzey Denizi'nde zehirli çarpışma: Kaza alanı yasaklı bölge ilan edildi - 5

DİĞER GEMİLERE UYARI YAPILDI

Çarpışmadan kısa bir süre sonra Sahil Güvenlik tarafından yayınlanan bir mesajda diğer gemilere bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

İngiliz Meteoroloji Dairesi'ne göre, tehlikeli çarpışmadan önce bölgedeki görüş mesafesi düşüktü.

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