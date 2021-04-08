Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi)

Kuzey İrlanda'da birlik yanlıların gösterilerinde otobüs ateşe verildi. İngiltere Başbakan Boris Johnson, "Kuzey İrlanda'daki şiddet olayları, özellikle halkı ve işletmeleri koruyan polise yönelik saldırılar, bir otobüs şoförüne ve bir gazeteciye saldırı, beni derinden endişelendirdi" dedi.

Reuters - Anadolu Ajansı 08.04.2021 - 04:19

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 1
Kuzey İrlanda'da, İngiltere ile birlik yanlıları otobüsü ateşe verirken, İngiltere Başbakan Boris Johnson şiddet olaylarından endişelendiğini bildirdi.
Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 2

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta ayrılıkçı Sinn Fein partisi üyeleri ve yetkililerinin bir cenaze töreni sırasında yeni tip corona virüs (Covid-19) yasaklarını ihlal etmesine birlik yanlılarının tepki göstermesi sonucu geçen hafta başlayan gösteriler devam ediyor.

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 3

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemenin de diğer sebebi oluşturduğu gösterilerde otobüs ateşe verildi.

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 4

Bir foto muhabirinin saldırıya uğradığı olaylarda polise taşlarla saldıran birlik yanlıları, ayrılıkçılarla da çatışırken, çok sayıda polisin atılan taşlar nedeniyle yaralandığı kaydedildi.

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 5
Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 6

Olayların iki tarafı ayıran ve "barış duvarı" olarak bilinen Shankill Yolu yakınlarında gerçekleştiği ifade edildi.

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 7

JOHNSON ENDİŞELİ

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 8
Yaşananları kınayan Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey İrlanda'daki şiddet olayları, özellikle halkı ve işletmeleri koruyan polise yönelik saldırılar, bir otobüs şoförüne ve bir gazeteciye saldırı, beni derinden endişelendirdi" ifadesini kullandı.
Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 9
Johnson, farklılıkları çözmenin yolunun şiddet değil, diyalog olduğunu belirtti.
Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 10

İRLANDA SORUNU

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu.
Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 11
40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.
Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 12

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 13

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor. 

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil

Kuzey İrlanda'da tansiyon yükseliyor (Gösterilerde otobüs ateşe verildi) - 14

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