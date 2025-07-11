Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı

"MİDE BULANDIRICI, İÇLER ACISI..."

İrlanda milliyetçisi Sinn Féin’ın bölge meclisinden Colm Gildernew, yaşanan olayı “içler acısı” ve “açık bir şekilde nefreti kışkırtma” çabası olarak nitelendirdi.

Ulster Birlik Partisi lideri Mike Nesbitt de yaşanan olayı kınadı. Bölgenin sağlık bakanı Nesbitt, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu görüntü mide bulandırıcı, içler acısı ve kültürel bir kutlama olması gereken şeye hiçbir şekilde uymuyor" diye yazdı.

Haziran ayında, maskeli kişiler, Moygashel'in 65 kilometre kuzeydoğusundaki Ballymena'da polise saldırmış, evleri ve arabaları ateşe vermişti.