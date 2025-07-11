Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı
Kuzey İrlanda’da tarihi bir yıldönümü kutlaması için yakılan “şenlik ateşi” tepki çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Birleşik Krallık çatısı altındaki dört ülkeden Kuzey İrlanda'da yakılan bir “şenlik ateşi” tepki çekti. Belfast yakınlarındaki Britanya yanlısı bir kasabada yüksek bir yere yerleştirilen botun içinde mültecileri temsil ettiği anlaşılan kuklalar ateşe verildi. Yakılan botun altında “Botları durdurun”, “Mültecilerden önce gaziler” ve “Yasadışı göçü durdurun” yazıları yer aldı.