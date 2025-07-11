Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı

Kuzey İrlanda’da tarihi bir yıldönümü kutlaması için yakılan “şenlik ateşi” tepki çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı - 1

Birleşik Krallık çatısı altındaki dört ülkeden Kuzey İrlanda'da yakılan bir “şenlik ateşi” tepki çekti. Belfast yakınlarındaki Britanya yanlısı bir kasabada yüksek bir yere yerleştirilen botun içinde mültecileri temsil ettiği anlaşılan kuklalar ateşe verildi. Yakılan botun altında “Botları durdurun”, “Mültecilerden önce gaziler” ve “Yasadışı göçü durdurun” yazıları yer aldı. 

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Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı - 2

POLİS, SORUŞTURMA AÇTI

Söz konusu olay, yakınlardaki bir bölgede mültecilerin evlerinin ateşe verilmesinden haftalar sonra yaşandı.

Yaşanan olay Kuzey İrlanda’da farklı siyasi görüşteki politikacılar tarafından kınanırken polis de yaşanan “nefret olayı” hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisini verdi. 

Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı - 3

NEYİ "KUTLADILAR"?

Çoğunlukla Protestan “birlik yanlısı” mahallelerde 12 Temmuz 1690’da Boyne Savaşı’nda Katolik Roma İmparatoru Kral James’e karşı William Orange tarafından kazanılan zaferin yıldönümünden günler önce “şenlik ateşleri” yakıldı. Bu şenlik ateşlerinden biri ise özellikle tepkilere sebep oldu.

Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı - 4

MÜZİK ÇALINDI, HAVAİ FİŞEKLER PATLATILDI

Belfast’ın 65 kilometre batısındaki Moygashel kasabasında, içinde can yelekleri giydirilmiş sekiz mülteci figürünün olduğu bir bot, İrlanda bayrağı ile birlikte bir “şenlik ateşinin” üzerine yerleştirildi. Bu anları izleyen ve kayda alan pek çok kişinin olduğu görüldü. Bot ateşe verilmeden önce müzik çalınıp havai fişekler patlatıldı. 

Kuzey İrlanda’da tepki çeken “şenlik ateşi”: Mülteci botundaki temsili kuklalar yakıldı - 5

"MİDE BULANDIRICI, İÇLER ACISI..."

İrlanda milliyetçisi Sinn Féin’ın bölge meclisinden Colm Gildernew, yaşanan olayı “içler acısı” ve “açık bir şekilde nefreti kışkırtma” çabası olarak nitelendirdi.

Ulster Birlik Partisi lideri Mike Nesbitt de yaşanan olayı kınadı. Bölgenin sağlık bakanı Nesbitt, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu görüntü mide bulandırıcı, içler acısı ve kültürel bir kutlama olması gereken şeye hiçbir şekilde uymuyor" diye yazdı.

Haziran ayında, maskeli kişiler, Moygashel'in 65 kilometre kuzeydoğusundaki Ballymena'da polise saldırmış, evleri ve arabaları ateşe vermişti. 

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