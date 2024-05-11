Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü

NASA'ya göre Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyalleri için risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. Dolayısıyla jeomanyetik fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği belirtiliyor.