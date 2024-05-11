Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü
Güneş'te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. İngiltere, İrlanda, Rusya, Slovakya ve Trabzon'un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları'nın görüldüğü adresler arasındaydı. Uzmanlar, jeomanyetik fırtınanın elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere yol açabileceği uyarısı yapıyor.
ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklı kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını duyurdu. Açıklamada jeomanyetik fırtınanın "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.