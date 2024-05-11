Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü

Güneş'te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. İngiltere, İrlanda, Rusya, Slovakya ve Trabzon'un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları'nın görüldüğü adresler arasındaydı. Uzmanlar, jeomanyetik fırtınanın elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere yol açabileceği uyarısı yapıyor.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 1

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklı kuzey yarım kürede şiddetli "Jeomanyetik Fırtına" yaşanacağını duyurdu. Açıklamada jeomanyetik fırtınanın "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 2

NASA'ya göre Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyalleri için risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor. Dolayısıyla jeomanyetik fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği belirtiliyor.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 3

Manyetik fırtınadan kaynaklı kutup ışıkları da ortaya çıktı.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 4

TRABZON'DAN DA GÖRÜLDÜ

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 5

Başta Türk Hava Yolları, Sun Express ve Pegasus'un Avrupa uçuşlarında bulunan yolcular, kabin ve uçuş ekipleri bu görsel şölene tanık oldular.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 6

Kuzey ışıklarını uçuş sırasında gören pilotlar bu muhteşem anı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 7
Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 8

TRABZON

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 9

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA GÖRÜLDÜ

İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya da manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları'nın görüldüğü adresler arasındaydı.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 10

Güneş fırtınasının kaynağı, Güneş'in yüzeyinde bulunan ve Dünya'nın çapının 16 katı büyüklüğünde olan karmaşık güneş lekeleri kümesi.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 11

Fırtınanın artan etkisiyse Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirvesinde daha yaygın hale geliyor.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 12

Bu büyüklükte bir Güneş fırtınası Dünya'ya en son Ekim 2003'te ulaşmıştı. Uzmanlar, fırtınanın manyetik etkilerinin üç gün sürebileceğini belirtiyor.

Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında! Trabzon'dan da görüldü - 13
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