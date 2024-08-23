Kuzey Işıkları'nın ardındaki gerçek: Doğa harikası mı tehlike mi?
Aurora Borealis yani Kuzey Işıkları, binlerce yıldır insanlığı hayrete düşüren, gece gökyüzünde parlayan ışıkların muhteşem bir gösterisidir. Kuzey Işıkları, dünyanın dört bir yanında görülürken, 2024 yılında son yıllara kıyasla daha fazla ülkede gözlemlendi. Peki Kuzey Işıkları nasıl oluşuyor? Ve onları nasıl görebilirsiniz?
KUZEY IŞIKLARI NEDİR?
Kuzey Işıkları -veya Aurora Borealis- gece gökyüzünde parlak, dönen ışık perdeleri olarak görünür ve renkleri yeşilden pembeye ve kızıla kadar değişir.
Güney Işıkları (Aurora Australis) Güney Kutbu'na yakın enlemlerde görülür.
Bir auroranın en alçak noktası genellikle Dünya yüzeyinden 80 kilometre yukarıdadır. En yüksek noktası ise Dünya yüzeyinden 800 kilometre yukarıda olabilir.