Kuzey Işıkları'nın ardındaki gerçek: Doğa harikası mı tehlike mi?

KUZEY IŞIKLARINI GÖRMEK İÇİN EN İYİ AY HANGİSİ?

Ekinoks dönemlerinde (Mart-Nisan ve Eylül-Ekim) daha fazla Kuzey Işıkları gösterisi oluyor çünkü bu dönemlerde daha fazla manyetik fırtına oluyor.

Güney Işıkları, Kuzey Işıkları kadar sık ​​görülür ve genellikle Antarktika'nın her yerinde görülür.

Ancak Güney Kutbu'na yakın enlemlerde nispeten az sayıda insan yaşadığı için Kuzey Işıkları kadar iyi bilinmemektedir.