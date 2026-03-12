Ramazan imsakiyesi banner
Kuzey Kore: 13 yaşındaki veliaht poligonda atış yaptı

12.03.2026 06:21

Son Güncelleme: 12.03.2026 06:22

Reuters

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un mühimmat fabrikası ziyaretinde, veliahtı olarak yetiştirdiği iddia edilen 13 yaşındaki kızı Kim Ju Ae ile birlikte test atışı yaptı.

Reuters
Reuters

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir mühimmat fabrikasını ziyaret etti. Devlet medyası KCNA, Kim’in tesisi gezerken ve poligonda test atışı yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Reuters

Ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae'nin de eşlik ettiği Kim, silah üretimini denetledi. KCNA’ya göre Kim, fabrikanın “ordunun muharebe etkinliğini artırmada çok önemli bir rol oynadığını” söyledi. Ayrıca fabrikanın üretim kapasitesinin “ileri görüşlü bir şekilde genişletilmesi” gerektiğini vurguladı.

Reuters

Devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda deri ceket giyen Kim ile kızı Kim Ju Ae de askerî yetkililerle birlikte bir atış tatbikatına katıldı.

 

Reuters

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, kızı Kim Ju Ae'yi veliaht olarak konumlandırdığı öne sürülmüştü. İddia, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin Seul’de milletvekillerine verdiği brifingin ardından ortaya atıldı. Gözler, şubat sonunda yapılacak kritik parti kongresine çevrildi. son dönemde sık sık babasıyla birlikte görüntü veren Kim Ju Ae, son olarak bir destroyerde stratejik seyir füzesinin test atışını denetlemişti.

