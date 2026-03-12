Kuzey Kore: 13 yaşındaki veliaht poligonda atış yaptı

Ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae'nin de eşlik ettiği Kim, silah üretimini denetledi. KCNA’ya göre Kim, fabrikanın “ordunun muharebe etkinliğini artırmada çok önemli bir rol oynadığını” söyledi. Ayrıca fabrikanın üretim kapasitesinin “ileri görüşlü bir şekilde genişletilmesi” gerektiğini vurguladı.