Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı
Kuzey Kore, geçen ay denize indirilirken alabora olan savaş gemisini başarıyla yeniden yüzdürdüğünü duyurdu. Devlet medyası, hasarlı geminin onarım için farklı bir tersanedeki kuru havuza alınacağını bildirdi.
AYAĞA KALDIRILDI, İSKELEYE DEMİRLENDİ
Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong Un'un gözleri önünde yan yatan savaş gemisini iki hafta sonra suya indirmeyi başardı.
Devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, bu hafta başında dengesi sağlanan 5 bin tonluk destroyer, perşembe günü suya indirildi ve şu anda bir iskeleye demirli durumda.