Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı

SORUMLULARA NE OLACAK?

Olayla ilgili olarak iktidardaki İşçi Partisi Mühimmat Endüstrisi Dairesi Başkan Yardımcısı Ri Hyong-son da dahil olmak üzere en az dört yetkili tutuklandı.

Yetkililerin ne tür bir cezayla karşı karşıya kalacakları belirsiz; ancak otoriter devletin, suçlu bulduğu yetkilileri zorunlu çalışmaya ve hatta ölüme mahkum ettiği biliniyor.