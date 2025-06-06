Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı

Kuzey Kore, geçen ay denize indirilirken alabora olan savaş gemisini başarıyla yeniden yüzdürdüğünü duyurdu. Devlet medyası, hasarlı geminin onarım için farklı bir tersanedeki kuru havuza alınacağını bildirdi.

Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı - 1

AYAĞA KALDIRILDI, İSKELEYE DEMİRLENDİ

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong Un'un gözleri önünde yan yatan savaş gemisini iki hafta sonra suya indirmeyi başardı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, bu hafta başında dengesi sağlanan 5 bin tonluk destroyer, perşembe günü suya indirildi ve şu anda bir iskeleye demirli durumda.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı - 2

GEMİNİN DEVRİLME ANINA TANIK OLDU

KCNA, geminin bu ayın içinde yapılacak iktidar partisi toplantısından önce tamamen restore edilmesinin beklendiğini belirtti.

İlk fırlatma denemesi sırasında savaş gemisinin devrilmesine tanık olan Kim, olayı "ülkenin onur ve gururunu ciddi şekilde zedeleyen bir suç eylemi" olarak eleştirdi.

Bunun "tamamen dikkatsizliğin, sorumsuzluğun ve bilim dışı deneyciliğin" sonucu olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı - 3

SORUMLULARA NE OLACAK?

Olayla ilgili olarak iktidardaki İşçi Partisi Mühimmat Endüstrisi Dairesi Başkan Yardımcısı Ri Hyong-son da dahil olmak üzere en az dört yetkili tutuklandı.

Yetkililerin ne tür bir cezayla karşı karşıya kalacakları belirsiz; ancak otoriter devletin, suçlu bulduğu yetkilileri zorunlu çalışmaya ve hatta ölüme mahkum ettiği biliniyor.

Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı - 4

GEMİ NASIL AYAĞA KALDIRILDI?

Uydu görüntülerinde, rıhtımdaki işçilerin halatları çektiği ve baraj balonları kullanarak gemiyi dengeye getirmeye çalıştığı görülürken, bazı balonların hala gemiye bağlı olduğu görüldü.

Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı - 5

Bazı analistler, Kim'in daha önceki başarısız denemeye verdiği hızlı ve sert tepkiyi, Pyongyang'ın askeri kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore, alabora olan savaş gemisini ayağa kaldırdı - 6
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