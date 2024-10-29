Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar"
Güney Kore İstihbarat Servisi, Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının cepheye gönderilmiş olabileceğini açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ise resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya gitti. Devletler arası temaslar ve açıklamalar sürerken, askerlerin Rus toprağı Kursk'a akın etmeye başladığı ileri sürülüyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı. Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.
ASKERLER CEPHE HATTINA ULAŞTI
Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine ilişkin Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yeni bir iddia geldi.
Kuzey Kore ve Rusya arasındaki asker transferinin sürdüğü belirtilerek, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bazı Kuzey Koreli personelin cepheye gönderilmiş olabileceği kaydedildi.