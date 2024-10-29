Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar"

Güney Kore İstihbarat Servisi, Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının cepheye gönderilmiş olabileceğini açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ise resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya gitti. Devletler arası temaslar ve açıklamalar sürerken, askerlerin Rus toprağı Kursk'a akın etmeye başladığı ileri sürülüyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı. Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 1

ASKERLER CEPHE HATTINA ULAŞTI

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine ilişkin Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yeni bir iddia geldi.

Kuzey Kore ve Rusya arasındaki asker transferinin sürdüğü belirtilerek, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bazı Kuzey Koreli personelin cepheye gönderilmiş olabileceği kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 2

KUZEY KORELİ 10 BİN ASKER KURSK YOLUNDA

Pentagon, Rusya'nın önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna'ya karşı 10 bin Kuzey Koreli askeri konuşlandırmayı planladığını açıkladı.

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının Ukrayna'ya yakın bölgelere doğru hareket ettiğine dair bilgiler aldıklarını belirtti.

Singh, bu askerlerin özellikle Kursk bölgesine yöneldiğini ve burada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını geri püskürtmek için savaştığını ifade etti. 

Batılı liderler, bu durumun savaşın seyrini değiştirebileceği ve bölgedeki ilişkileri ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 3

KUZEY KORELİ ASKERLERE RUSÇA ÖĞRETİLİYOR

Rus ordusunun Kuzey Koreli askerlere 100'den fazla askeri terimi Rusça olarak öğrettiği ancak dil engeli nedeniyle iletişimde belirgin zorluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 23-24 Ekim tarihlerinde Moskova ve Pyongyang arasında sefer yapan bir Rus uçağının Kuzey Kore’nin asker sevkiyatında görev alan Rus güvenlik yetkililerini taşıdığı aktarıldı.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 4

"KUZEY KORE YENİ DENEMELER YAPABİLİR"

Kuzey Kore'nin yaklaşan ABD seçimleri öncesinde hipersonik balistik füzeler ya da kıtalararası balistik füzeler fırlatabileceği kaydedilen açıklamada, "Rusya'dan gelişmiş parçalar alan ve teknolojik iş birliği yapan Kuzey Kore, mayıs ayında fırlatamadığı askeri keşif uydusunu fırlatmaya hazır görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Kuzey Kore'nin ABD başkanlık seçimleri sonrasında yedinci nükleer denemesini yapma ihtimalinin “yakından takip edildiği" kaydedildi.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 5

Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker desteği sağladığına yönelik bilgilere Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’dan da tepki geldi.

Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yoon, “Ukrayna'daki savaş üç yıldır devam ederken, Kuzey Kore silah sağlamanın ötesine geçerek Rusya'ya asker konuşlandırdı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 6

"ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN CİDDİ RİSK"

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker konuşlandırmasının hem dünya hem de Güney Kore için güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Yoon, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasadışı askeri iş birliği uluslararası toplum ve ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk oluşturabilir” şeklinde konuştu.

Riskleri doğru şekilde yönetmenin önemli olduğunu kaydeden Yoon, “Tüm ihtimalleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli ve karşı tedbirler almalıyız” dedi.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 7

KUZEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANI RUSYA'DA

Kuzey Kore hükümetinden yapılan açıklamada ise Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve beraberindeki heyetin Rusya'ya resmi ziyarette bulunmak üzere dün Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığı bildirildi.

Heyetin, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu ve Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexandr Matsegora tarafından uğurlandığı aktarıldı.

Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar" - 8

1950'LERDEN BERİ SAVAŞMADILAR

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı.

Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Kursk'ta ön cepheye gönderilirlerse, Rus birliklerinin ağustos ayından bu yana kovamadığı, savaş deneyimi olan Ukrayna güçleriyle karşı karşıya kalacaklar.

Savaşın başlangıcından bu yana 600 binden fazla Rus askeri öldürüldü veya yaralandı.

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