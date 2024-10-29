Kuzey Kore askeri ilk kez savaş alanında: "Ön cephede savaşacaklar"

"ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN CİDDİ RİSK"

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker konuşlandırmasının hem dünya hem de Güney Kore için güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Yoon, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasadışı askeri iş birliği uluslararası toplum ve ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk oluşturabilir” şeklinde konuştu.

Riskleri doğru şekilde yönetmenin önemli olduğunu kaydeden Yoon, “Tüm ihtimalleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli ve karşı tedbirler almalıyız” dedi.