Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi?

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı. ABD'nin iddiasına göre en az 8 bin Kuzey Koreli asker, Rus toprağı Kursk'ta savaşmaya hazır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın tırmanması ve genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Askerler savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 1

8 BİN KUZEY KORE ASKERİ RUS TOPRAĞINDA

ABD hükümeti, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk'ta savaşa girmeye hazır olduğunu öne sürdü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, şu anda Rusya'nın Kursk bölgesinde 8 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu gösteren bilgilere ulaşıldığını söyledi.

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Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 2

KUZEY KORE İNKAR ETMEDİ

Wood, "Rus meslektaşıma çok saygılı bir sorum var: Rusya hala topraklarında Kuzey Kore askeri bulunmadığını mı iddia ediyor?" ifadelerini kullandı.

Başlangıçtaki inkarın ardından Kuzey Kore, birliklerin konuşlandırılması fikrinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 3

"FÜZE TEKNOLOJİSİ ALABİLİR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD'nin Rusya'nın Kursk bölgesindeki Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'ya karşı savaşa katılmasını beklediğini söyledi.

Blinken, Kuzey Kore'nin perşembe günü erken saatlerde şimdiye kadarki en uzun kıtalararası balistik füze testini gerçekleştirmesinin ardından konuştu.

Güney Kore ise Pyongyang'ın Ukrayna'daki savaşa yardım karşılığında Rusya'dan füze teknolojisi alabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 4

HEDEF UKRAYNA TOPRAKLARI

Yetkililer, rolleri ne olursa olsun, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha fazla güç tutmasına olanak tanıyacağını ve sert kış havası başlamadan önce mümkün olduğunca çok Ukrayna topraklarını ele geçirmeye odaklanabileceklerini ileri sürüyor.

Yetkililere göre birlikler, Kore Halk Ordusu'nun seçkin bir biriminin parçası.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 5

Ukrayna'ya göre, Kuzey Kore birlikleri her biri 2 bin ila 3 bin askerden oluşan en az beş formasyon halinde bölgeye geldi ve varlıklarını gizlemek için Rus birliklerine entegre edilmeleri planlanıyor.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 6

"FIRTINA KOLORDUSU"

Ukrayna, Güney Kore istihbarat servisinin Rusya'ya gönderildiğini söylediği "Fırtına Kolordusu" olarak da bilinen kolordu dahil olmak üzere özel kuvvetler birliklerine komuta eden üst düzey bir general olan Albay General Kim Yong Bok'un kimliğini tespit etti.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 7

İLK SAVAŞ DENEYİMİ

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı.

Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 8
Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 9
Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi? - 10
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