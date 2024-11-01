Kuzey Kore askeri Kursk'ta: Ukrayna Savaşı genişleyecek mi?
Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı. ABD'nin iddiasına göre en az 8 bin Kuzey Koreli asker, Rus toprağı Kursk'ta savaşmaya hazır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın tırmanması ve genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Askerler savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.
8 BİN KUZEY KORE ASKERİ RUS TOPRAĞINDA
ABD hükümeti, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk'ta savaşa girmeye hazır olduğunu öne sürdü.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, şu anda Rusya'nın Kursk bölgesinde 8 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu gösteren bilgilere ulaşıldığını söyledi.