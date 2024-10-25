Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor
Kuzey Kore askerlerinin Rus topraklarında savaşa dahil olacağı iddiaları dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Moskova ve Pyongyang arasında askeri ortaklık derinleşirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iddiaları doğrudan yalanlamayı reddediyor. İddia edilen insan gücü desteği, Ukrayna'nın personel sıkıntısı çektiği bu dönemde savaşta temel bir zorluk oluşturabilir. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna güçlerinin sürpriz saldırı düzenlediği Rus sınır bölgesi Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürüyor.
İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddialarını geçiştirerek, Pyongyang ile karşılıklı savunma anlaşmasının nasıl uygulanacağının Moskova'nın inisiyatifinde olduğunu söyledi.
Perşembe günü Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin kapanışında konuşan Putin, Batı'yı Ukrayna savaşını tırmandırmakla suçladı.