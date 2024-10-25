Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor

RUSYA'DAN PARA, KUZEY'DEN SİLAH

Binlerce ton mühimmat içeren silah sevkiyatları, Ukrayna'nın güçlerinin uzun süredir silah ve personel açısından yetersiz olduğu bir savaşta Rusya'nın azalan stoklarını yenilemesine yardımcı oldu.

Bu arada, nakit sıkıntısı çeken Kuzey Kore'nin karşılığında yiyecek ve diğer ihtiyaçları aldığına inanılıyor.

Rusya'nın gizli silahı olarak görülen Kuzey Kore birlikleri, Rusların "şu anda eksik oldukları insan gücü desteğini" sağlarken, Kuzey Korelilerin ise "para, teknoloji ve deneyim" kazanmasına olanak verebilir.