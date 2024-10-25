Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor

Kuzey Kore askerlerinin Rus topraklarında savaşa dahil olacağı iddiaları dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Moskova ve Pyongyang arasında askeri ortaklık derinleşirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iddiaları doğrudan yalanlamayı reddediyor. İddia edilen insan gücü desteği, Ukrayna'nın personel sıkıntısı çektiği bu dönemde savaşta temel bir zorluk oluşturabilir. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna güçlerinin sürpriz saldırı düzenlediği Rus sınır bölgesi Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürüyor.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 1

İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddialarını geçiştirerek, Pyongyang ile karşılıklı savunma anlaşmasının nasıl uygulanacağının Moskova'nın inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Perşembe günü Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin kapanışında konuşan Putin, Batı'yı Ukrayna savaşını tırmandırmakla suçladı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 2

ABD İDDİALARI DOĞRULADI

ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde, Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında görev almak için Rusya'ya 3 bin asker gönderdiğine dair kanıtlar gördüğünü bildirmişti.

Bu insan gücü desteği, Ukrayna'nın personel sıkıntısı nedeniyle temel bir zorluk oluşturabilir.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 3

"GÖRÜNTÜLER VARSA, BİR ŞEY YANSITIRLAR"

Bir muhabirin uydu görüntülerinin Kuzey Kore birliklerinin hareketlerini gösterdiği yönündeki sorusuna Putin, "Görüntüler ciddi bir şeydir. Görüntüler varsa, o zaman bir şeyi yansıtırlar." dedi.

Batı'nın Ukrayna krizini tırmandırdığı iddiasını yineleyen Putin , NATO subayları ve eğitmenlerinin Ukrayna savaşına doğrudan müdahil olduğunu söyledi.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 4

PUTİN NEDEN BELİRSİZ KONUŞUYOR?

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya ulaştığını öne sürüyor.

Putin, savaşta Ukrayna'nın moralini düşürmek için kasıtlı olarak belirsiz konuşuyor olabilir ancak fırsat verildiğinde iddiaları yalanlamaması da dikkat çekici.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 5

"KUZEY KORE ASKERLERİ KURSK BÖLGESİNDE"

Ukrayna askeri istihbarat servisi, Rusya'da eğitim gören ilk Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna güçlerinin ağustos ayında büyük bir operasyon düzenlediği Rus sınır bölgesi olan Kursk'a konuşlandırıldığını bildirdi.

Ukrayna istihbarat teşkilatı yaptığı açıklamada, "23 Ekim 2024'te, Kursk bölgesinde Kuzey Kore askerlerinin varlıkları tespit edildi." dedi.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 6

RUSYA'DAN PARA, KUZEY'DEN SİLAH

Binlerce ton mühimmat içeren silah sevkiyatları, Ukrayna'nın güçlerinin uzun süredir silah ve personel açısından yetersiz olduğu bir savaşta Rusya'nın azalan stoklarını yenilemesine yardımcı oldu.

Bu arada, nakit sıkıntısı çeken Kuzey Kore'nin karşılığında yiyecek ve diğer ihtiyaçları aldığına inanılıyor.

Rusya'nın gizli silahı olarak görülen Kuzey Kore birlikleri, Rusların "şu anda eksik oldukları insan gücü desteğini" sağlarken, Kuzey Korelilerin ise "para, teknoloji ve deneyim" kazanmasına olanak verebilir.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 7

KUZEY KORE ASKERİ FARK YARATABİLİR Mİ?

Kuzey Kore'nin herhangi bir müdahalesi bir dönüm noktası olabilir.

İzole edilmiş ve ağır yaptırımlara tabi tutulan rejimin dünyanın diğer tarafında büyük bir uluslararası çatışmada rol alması, onlarca yıldır görülmemiş bir müdahale.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 8

Devlet, 1,2 milyon askeriyle dünyanın en büyük ordularından birine sahip olmasına rağmen, askerlerinin birçoğunun muharebe deneyimi bulunmuyor.

Kuzey Kore askeri Rus topraklarında: Putin iddiaları yalanlamıyor - 9
DAHA FAZLA GÖSTER