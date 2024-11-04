Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore-Rusya arasındaki işbirliğini "yasadışı" olarak nitelendirerek, "karşı önlemler" için olası senaryoları gözden geçireceklerini belirtti.
Güney Kore basınına göre, Başbakan Han Duck-soo, parlamentoda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un açıklamasını okudu.
Yoon, "Son dönemdeki uluslararası güvenlik durumu ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı askeri işbirliği ulusal güvenliğimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.