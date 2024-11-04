Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır

Bu işbirliğine yönelik "karşı önlemler" hazırlamak üzere tüm olası senaryoları kapsamlı şekilde gözden geçireceklerini vurgulayan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ülkenin caydırıcılığını, ABD ve Japonya'nın dahil olduğu üçlü güvenlik işbirliği sayesinde önemli ölçüde güçlendirdiklerini kaydetti.