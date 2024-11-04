Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore-Rusya arasındaki işbirliğini "yasadışı" olarak nitelendirerek, "karşı önlemler" için olası senaryoları gözden geçireceklerini belirtti.

Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır - 1

Güney Kore basınına göre, Başbakan Han Duck-soo, parlamentoda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un açıklamasını okudu.

Yoon, "Son dönemdeki uluslararası güvenlik durumu ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı askeri işbirliği ulusal güvenliğimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

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Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır - 2

Bu işbirliğine yönelik "karşı önlemler" hazırlamak üzere tüm olası senaryoları kapsamlı şekilde gözden geçireceklerini vurgulayan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ülkenin caydırıcılığını, ABD ve Japonya'nın dahil olduğu üçlü güvenlik işbirliği sayesinde önemli ölçüde güçlendirdiklerini kaydetti.

Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır - 3

Yoon, "Uluslararası toplumun özgür ve birleşik bir Kore vizyonuna yönelik anlayış ve desteğini genişletmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır - 4

KUZEY KORE-RUSYA İŞBİRLİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır - 5

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Kuzey Kore askeri Rusya'da: Güney Kore "tüm senaryolara" hazır - 6

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

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