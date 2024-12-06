Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu"

SAVAŞ YENİ CEPHELERE YAYILIR MI?

Daha geniş bölgesel dinamikleri göz önünde bulundurursak, gerilimler yeni cephelere tırmanabilir ve yalnızca Rusya-Ukrayna savaşını değil, ABD, Güney Kore ve küresel olarak daha geniş askeri çatışmalara yönelik hazırlıkları da etkileyebilir.