Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu"
Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında soruları gündeme getirdi. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bazı analistler, bu 10 bin Kuzey Kore askerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor. Peki Kuzey Kore askerleri, savaş alanındaki güç dengesini değiştirdi mi?
GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Ekim ayının sonlarından itibaren uluslararası basın, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiği iddiasıyla ilgili haberler yapmaya başladı.
İlk tahminlere göre 10 binden fazla asker savaşa dahil oldu.
Bazı raporlar, 3 bin kadar askerin, sınırdaki Rus toprağı Kursk'a sivil kamyonlarla gizlice taşındığını ve birliklerin ön cephelerde çoktan çatışmaya girdiğini gösteriyor.
Peki Kuzey Kore askerleri savaş alanındaki güç dengesini değiştirebilir mi?