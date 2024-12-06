Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu"

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında soruları gündeme getirdi. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bazı analistler, bu 10 bin Kuzey Kore askerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor. Peki Kuzey Kore askerleri, savaş alanındaki güç dengesini değiştirdi mi?

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 1

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Ekim ayının sonlarından itibaren uluslararası basın, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiği iddiasıyla ilgili haberler yapmaya başladı.

İlk tahminlere göre 10 binden fazla asker savaşa dahil oldu.

Bazı raporlar, 3 bin kadar askerin, sınırdaki Rus toprağı Kursk'a sivil kamyonlarla gizlice taşındığını ve birliklerin ön cephelerde çoktan çatışmaya girdiğini gösteriyor.

Peki Kuzey Kore askerleri savaş alanındaki güç dengesini değiştirebilir mi?

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 2

UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ AŞAMA

Kuzey Kore birliklerinin savaş alanına gelmesi, savaşın artık sadece Rusya ile Ukrayna arasında sınırlı olmadığını ve yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

2022 yılında çatışma başladığından beri Rusya, 700 binden fazla askerle muazzam kayıplar verdi.

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 3

KUZEY KORE ASKERİ YABANCI TOPRAKLARDA

Kuzey Kore'nin askeri gücüne güvenmek, özellikle Ukrayna güçleri yabancı müdahalelere karşı zayıf kalabileceği için Rusya açısından çok önemli olabilir.

Bazı analistler, bu 10 bin Kuzey Kore askerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor.

Ukrayna bu yeni tehdidi hızla etkisiz hale getirirse, Pyongyang'ı stratejisini yeniden değerlendirmeye zorlayabilir.

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 4

120 BİN ASKER GÖNDERİLEBİLİR

Ön işaretler, mevcut konuşlanmanın sadece bir başlangıç ​​olabileceğini, olası takviyelere izin veren anlaşmalarla birlikte, Kuzey Kore'nin katılımını 120 bin askere çıkarabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, sonuçlarının ciddiyeti konusunda uyarıyor.

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 5

Kuzey Kore birliklerinin yetersiz Rus insan gücü boşluğunu doldurma olasılığı, savaş alanında uzayan çatışma ve yanlış hesaplamalar konusunda alarm veriyor.

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 6

SAVAŞ YENİ CEPHELERE YAYILIR MI?

Daha geniş bölgesel dinamikleri göz önünde bulundurursak, gerilimler yeni cephelere tırmanabilir ve yalnızca Rusya-Ukrayna savaşını değil, ABD, Güney Kore ve küresel olarak daha geniş askeri çatışmalara yönelik hazırlıkları da etkileyebilir.

Kuzey Kore askeri savaşa dahil: "Tüm dinamikleri değiştiren ordu" - 7

Durumu özetlemek gerekirse, Rus güçleri doğu Ukrayna'daki kontrolünü ürkütücü bir dirençle sürdürürken, şu soru hala akıllarda: Ukrayna hem topraklarındaki baskıya hem de Rusya ile Kuzey Kore arasındaki olası işbirliğine nasıl uyum sağlayacak?

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