Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iddiasına göre, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını verdi. 11 bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğu bildirilirken, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekatı olduğu aktarıldı. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, savaşın genişlemesi tehdidini yanında getiriyor.

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 1

UKRAYNA MEVZİLERİNE BASKIN

Kuzey Kore birliklerinin de desteğiyle Rus deniz piyadeleri, perşembe günü Rus toprağı Kursk'taki Ukrayna mevzilerine saldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk Oblastı'nda Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerinin ilk kayıplarını verdiğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 2

"ÇOK SAYIDA KUZEY KORELİ ASKER ÖLDÜ"

Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda, 11 bin Kuzey Kore askeri, Ukrayna sınırına yakın Rus topraklarında, özellikle Kursk Oblastı'nda bulunuyor. Bu askerlerden bazıları, Ukrayna güçlerine karşı muharebe operasyonlarına katıldı ve halihazırda kayıplar yaşanıyor." diye konuştu.

New York Times gazetesi, bu hafta başında üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililere dayanarak, çok sayıda Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 3

KUZEY KORE BİRLİKLERİ DENEYİMSİZ

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş alanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 4

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK

Ukrayna'nın sürpriz taarruzuna karşı koymak isteyen Rusya, Kuzey Kore güçlerini Kursk bölgesine konuşlandırdı.

Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçti.

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 5

ZELENSKİ DÜNYA LİDERLERİNE SESLENİYOR

Zelenski, müttefikleri Putin'e daha fazla baskı yapmazsa Kuzey Kore askerlerinin daha büyük bir rol üstleneceğinden korkuyor.

Ukraynalı lider her fırsatta uzun menzilli saldırılara izin verilmesi çağrısında bulunarak, "Uygun silahları kullanmaz ve Rusya Federasyonu'na siyasi baskı yapmazsak, bir sonraki adımın Kuzey Kore birliklerinin çok daha fazla kullanılması olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 6

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ UKRAYNA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Ukrayna ve NATO müttefikleri de Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin savaşın gidişatını nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD seçimleriyle ilgili ilk açıklamalarını yaparak, Trump'la diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi" - 7

"SAVAŞI 24 SAAT İÇİNDE BİTİRECEĞİM"

Putin, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve Temmuz ayındaki suikast girişiminin ardından sergilediği "cesur" tavrını övdü.

Trump, savaşı "24 saat içinde" bitireceğini söylemiş ve Ukrayna'nın Moskova'ya "biraz taviz vermesi" gerektiğini ima etmişti.

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