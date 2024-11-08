Kuzey Kore askeri savaşta: "Ukrayna'da ilk kayıplar verildi"
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iddiasına göre, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını verdi. 11 bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğu bildirilirken, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekatı olduğu aktarıldı. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, savaşın genişlemesi tehdidini yanında getiriyor.
UKRAYNA MEVZİLERİNE BASKIN
Kuzey Kore birliklerinin de desteğiyle Rus deniz piyadeleri, perşembe günü Rus toprağı Kursk'taki Ukrayna mevzilerine saldırdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk Oblastı'nda Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerinin ilk kayıplarını verdiğini duyurdu.