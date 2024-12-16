Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata!

Ukrayna İstihbarat Dairesi, Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu belirtildi. Bu sırada Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerini kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Ukraynalı birlikler, Kuzey Koreli askerleri savaş alanında gereksiz yere canlarını kaybetmek yerine teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 1

UKRAYNA İSTİHBARATINDAN İDDİA

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna istihbaratından yeni bir iddia geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 2

8 ÇEÇEN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin kritik bir hata yaptığı iddia edildi.

Buna göre Kuzey Koreli askerler, Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açarak 8 Çeçen askerinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 3

DİL BARİYERİ CİDDİ BİR SORUN

Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 4

ÇEÇENLERE DOST ATEŞİ

Açıklamada, "Kuzey Kore birliklerinin savaşa dahil olma sürecinde, dil engeli komuta ve koordinasyonun önündeki engel olmaya devam ediyor. Bu sorun nedeniyle Kuzey Kore askerleri Akhmat taburunun araçlarına dost ateşi açtı. Sekiz Çeçen askeri öldü." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 5

KUZEY KORE VE ÇEÇEN BİRLİKLERİ SAVAŞTA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna’ya karşı savaştığı biliniyor.

Kuzey Kore’nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 6

PSİKOLOJİK SAVAŞ BAŞLADI

Bu sırada Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerine karşı psikolojik savaş başlattı.

Ukraynalı birlikler, Kuzey Koreli askerleri savaş alanında gereksiz yere canlarını kaybetmek yerine teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 7

KORECE YAZILMIŞ BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

Korece yazılmış ve resimlerle basılmış yeni bildiriler cephe hatları boyunca dağıtılıyor.

Kuzey Koreli askerlere nasıl teslim olacaklarını öğretiyorlar: yüzleri yere dönük şekilde uzanmak, beyaz bir çarşaf veya bildiri tutmak ve silahları bırakmak.

Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata! - 8

12 BİN ASKERE KARŞILIK SAVAŞ UÇAĞI

Güney Kore, ABD ve Ukrayna istihbaratına göre, Kuzey Kore, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine Moskova'nın savaş çabalarını desteklemek amacıyla yaklaşık 12 bin asker konuşlandırdı.

ABD'li bir komutan geçtiğimiz günlerde, Pyongyang'ın askeri yardımına karşılık Rusya'nın Kuzey Kore'ye savaş uçağı sağlayacağını ileri sürmüştü.

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