Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata!
Ukrayna İstihbarat Dairesi, Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu belirtildi. Bu sırada Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerini kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Ukraynalı birlikler, Kuzey Koreli askerleri savaş alanında gereksiz yere canlarını kaybetmek yerine teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
UKRAYNA İSTİHBARATINDAN İDDİA
Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna istihbaratından yeni bir iddia geldi.