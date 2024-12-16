Kuzey Kore askerinden dost ateşi: Rusya'ya 8 asker kaybettiren hata!

8 ÇEÇEN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin kritik bir hata yaptığı iddia edildi.

Buna göre Kuzey Koreli askerler, Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açarak 8 Çeçen askerinin hayatını kaybetmesine neden oldu.