Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın"

Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerini kendi saflarına çekmeye çalışıyor. "Yaşamak İstiyorum" adlı bir proje kapsamında cephe hattı boyunca Korece yazılmış bildiriler dağıtan Ukrayna ordusu, Kuzey Koreli birlikleri teslim olmaya çağırıyor. Bu bildirilerde Kuzey Koreli askerlere nasıl teslim olacakları anlatılıyor. Askerlere savaş esiri olarak kalacakları süre boyunca barınak, yiyecek ve koruma sağlanacağı konusunda güvence veren Ukrayna ordusu, bu durumu Kim Jong Un rejiminden kaçmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Benzer bir girişim kapsmaında Rus lider Vladimir Putin'in 350 askerinin silah bıraktığı ileri sürülüyor.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 1

PSİKOLOJİK SAVAŞ BAŞLATTILAR

Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerine karşı psikolojik savaş başlattı.

Ukraynalı birlikler, Kuzey Koreli askerleri savaş alanında gereksiz yere canlarını kaybetmek yerine teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 2

"YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Yaşamak İstiyorum" adlı bir proje başlatan Ukrayna ordusu, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un birliklerini teslim olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Ukrayna istihbarat servisi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de ülkeye yönelik tam ölçekli işgalinin başlamasının ardından "Yaşamak İstiyorum" projesini başlattı.

Savaş alanına bildiriler atılarak düşman birlikleri Ukrayna tarafına teslim olmaya teşvik ediliyor.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 3

KORECE YAZILMIŞ BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

Proje başlangıçta Devlet Başkaı Vladimir Putin'in savaşına katılmayı reddeden Rus askerlerini hedef alıyordu. Putin'in 350 askerinin bu proje aracılığıyla silahlarını bıraktığı iddia ediliyor.

Korece yazılmış ve resimlerle basılmış yeni bildiriler cephe hatları boyunca dağıtılıyor.

Kuzey Koreli askerlere nasıl teslim olacaklarını öğretiyorlar: yüzleri yere dönük şekilde uzanmak, beyaz bir çarşaf veya bildiri tutmak ve silahları bırakmak.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 4

"KİM REJİMİNDEN KAÇMAK İÇİN FIRSAT"

Projede gönüllü olarak çalışan yetkililer, birçok Kuzey Kore askerinin muharebe konuşlanmasını Kim rejiminden kaçıp başka bir ülkede yaşama fırsatı olarak görebileceğini iddia etti.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 5

"BARINAK, YİYECEK VE KORUMA"

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna ordusu daha önce bir Telegram kanalında "Yaşamak İstiyorum" adlı bir video paylaştı.

Video, Kuzey Kore askerlerini savaş esiri olarak kalacakları süre boyunca kendilerine barınak, yiyecek ve koruma sağlanacağı için teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 6

12 BİN ASKER CEPHEDE

Güney Kore, ABD ve Ukrayna istihbaratına göre, Kuzey Kore, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine Moskova'nın savaş çabalarını desteklemek amacıyla yaklaşık 12 bin asker konuşlandırdı.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 7

"KUZEY KORE ASKERLERİ YEM OLACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çatışmada ilk Kuzey Kore askerlerinin öldürüldüğünü doğrularken, birliklerin "top yemi" olacağı konusunda uyardı.

Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın" - 8

KUZEY KORE ASKERİNİN FATURASI

ABD'li bir komutan geçtiğimiz günlerde, Pyongyang'ın askeri yardımına karşılık Rusya'nın Kuzey Kore'ye savaş uçağı sağlayacağını ileri sürmüştü.

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