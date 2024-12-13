Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın"
Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerini kendi saflarına çekmeye çalışıyor. "Yaşamak İstiyorum" adlı bir proje kapsamında cephe hattı boyunca Korece yazılmış bildiriler dağıtan Ukrayna ordusu, Kuzey Koreli birlikleri teslim olmaya çağırıyor. Bu bildirilerde Kuzey Koreli askerlere nasıl teslim olacakları anlatılıyor. Askerlere savaş esiri olarak kalacakları süre boyunca barınak, yiyecek ve koruma sağlanacağı konusunda güvence veren Ukrayna ordusu, bu durumu Kim Jong Un rejiminden kaçmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Benzer bir girişim kapsmaında Rus lider Vladimir Putin'in 350 askerinin silah bıraktığı ileri sürülüyor.
PSİKOLOJİK SAVAŞ BAŞLATTILAR
Ukrayna ordusu, Rus güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerine karşı psikolojik savaş başlattı.
Ukraynalı birlikler, Kuzey Koreli askerleri savaş alanında gereksiz yere canlarını kaybetmek yerine teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor.