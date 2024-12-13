Kuzey Kore askerine psikolojik saldırı: "Teslim olun, hayatta kalın"

"BARINAK, YİYECEK VE KORUMA"

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ukrayna ordusu daha önce bir Telegram kanalında "Yaşamak İstiyorum" adlı bir video paylaştı.

Video, Kuzey Kore askerlerini savaş esiri olarak kalacakları süre boyunca kendilerine barınak, yiyecek ve koruma sağlanacağı için teslim olmaya ikna etmeye çalışıyor.