Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için gönderilen binlerce Kuzey Kore askeri çatışmalarda ölmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, son dönemde yürütülen yıpratma kampanyası kapsamında, hedef alınan Kuzey Kore birliklerinin görüntülerini paylaşıyor. Noel'den hemen önce, ölen bir Kuzey Koreli askerin mektubu yayınlandı. Kursk bölgesinde şehit düşen askerin cesedinde bulunan ve silah arkadaşına yazdığı bildirilen el yazısı mektup, duygusal ayrıntılarıyla dikkat çekti.

Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma" - 1

EL YAZISI NOT CESEDİNDE BULUNDU

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında görev yaparken ölen bir Kuzey Koreli askerin mektubu, Noel arifesinde Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri tarafından yayınlandı.

Rusya'nın Kursk bölgesinde şehit düşen askerin cesedinde bulunduğu bildirilen el yazısı not, askerin duygusal durumuna dair bir fikir veriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma" - 2

"EN YAKIN SİLAH ARKADAŞIM"

Korece, tükenmez kalemle, çizgili kağıda yazılmış mektupta bazı duygusal ayrıntılar yer alıyor.

Ölen asker, arkadaşına yazdığı mektubunda, "Doğum gününü, sevgi dolu anne ve babasının kollarından uzakta, yabancı topraklarda kutlayan en yakın silah arkadaşım Yoldaş Song Ji-Myong... Ben de doğum gününü içtenlikle kutluyor ve sağlıkla geçirmeni diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mektubun ağır bir şekilde lekelenmiş olması nedeniyle metnin bazı kısımları okunamadı.

Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma" - 3

Mektubun sonunda "2024.12.9" tarihi yazıyordu, bu da mektubun teslim edilmediğini veya önceden yazılmış bir taslak olduğunu düşündürdü.

Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma" - 4

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ukrayna ordusu, askerin pasaportuna dayanarak Jung Kyung-hong isimli bir Kuzey Kore vatandaşı olduğunu tespit etti.

Ukraynalı yetkililer, mektubun bir not defterindeki birkaç girdiden biri olduğunu ve yakında daha fazla girdinin çevirisini açıklamayı planladıklarını aktardı.

Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma" - 5

PSİKOLOJİK SAVAŞ

Son haftalarda Ukrayna, Kuzey Kore birliklerini gösteren drone görüntüleri yayınlıyor.

Analistler bu yayınları, Kuzey Kore birliklerinin moralini bozmayı amaçlayan bir psikolojik savaş kampanyasının parçası olarak yorumluyor.

Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma" - 6

KUZEY KORE ASKERLERİ SAVAŞTA YEM Mİ?

Bu kampanyanın amacı, Kuzey Kore'nin "top yemi" olarak kullanıldığını vurgulamak ve aynı zamanda Rusya'nın savaş çabalarını desteklemesi için Kuzey Kore'ye baskıyı artırmak.

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