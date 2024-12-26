Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma"
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için gönderilen binlerce Kuzey Kore askeri çatışmalarda ölmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, son dönemde yürütülen yıpratma kampanyası kapsamında, hedef alınan Kuzey Kore birliklerinin görüntülerini paylaşıyor. Noel'den hemen önce, ölen bir Kuzey Koreli askerin mektubu yayınlandı. Kursk bölgesinde şehit düşen askerin cesedinde bulunan ve silah arkadaşına yazdığı bildirilen el yazısı mektup, duygusal ayrıntılarıyla dikkat çekti.
EL YAZISI NOT CESEDİNDE BULUNDU
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında görev yaparken ölen bir Kuzey Koreli askerin mektubu, Noel arifesinde Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri tarafından yayınlandı.
Rusya'nın Kursk bölgesinde şehit düşen askerin cesedinde bulunduğu bildirilen el yazısı not, askerin duygusal durumuna dair bir fikir veriyor.