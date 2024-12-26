Kuzey Kore askerinin acı mektubu: "Yabancı topraklardaki tek dostuma"

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ukrayna ordusu, askerin pasaportuna dayanarak Jung Kyung-hong isimli bir Kuzey Kore vatandaşı olduğunu tespit etti.

Ukraynalı yetkililer, mektubun bir not defterindeki birkaç girdiden biri olduğunu ve yakında daha fazla girdinin çevirisini açıklamayı planladıklarını aktardı.