Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek?
Moskova-Kiev hattında çatışmalar 991 gündür devam ederken ABD'nin yeni Trump yönetiminin, savaşı nasıl etkileyeceği merak konusu. Kuzey Kore askerlerinin Kursk'taki cepheye konuşlandırılması sonrası dengelerin değişip değişmeyeceği ise tartışılan en kritik noktalardan. AB dış politika şefi Josep Borrell, Trump'ın Ukrayna ile ilgili planlarının ne olduğunu “kimsenin bilmediğini” söylüyor. AB, Ukrayna'ya bu yılın sonuna kadar 1 milyondan fazla mermi göndermiş olacak. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde yaklaşık 50 bin askerle savaştığını duyurdu. İşte savaştan son kritik gelişmeler... (Haber: Derya Doğan)
Moskova'nın "özel askeri harekat" ilanıyla 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 991'inci gününde.
Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore birliklerinin Rus ordusuna destek için Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı ortaya çıkmıştı.
En az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk’a gönderildiği tahmin ediliyor. Kuzey Kore askeri, 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanında.
Bu konuşlandırma ile birlikte ABD'de ikinci Donald Trump döneminin savaşa etkisi tartışılmaya devam ederken, Moskova-Kiev hattında neler yaşanıyor?