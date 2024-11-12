Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek?

RUS BOMBALARI ZELENSKİ'NİN MEMLEKETİNİ VURDU

Savaşın üçüncü yılında saldırılar da hız kesmiyor.

Son Rus bombardımanı, bugün Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro bölgesinde yer alan Nikopol şehrini hedef aldı.

Saldırı, iki kişinin ölümüne ve beş kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Rusya ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki'nin memleketi Kirivi Rih'e düzenlediği saldırıda 32 yaşında bir kadın ve biri yeni doğmuş üç çocuğu olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klymenko, bu sabah yaptığı açıklamada, 14 kişinin de yaralandığını söyledi.