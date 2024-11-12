Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek?

Moskova-Kiev hattında çatışmalar 991 gündür devam ederken ABD'nin yeni Trump yönetiminin, savaşı nasıl etkileyeceği merak konusu. Kuzey Kore askerlerinin Kursk'taki cepheye konuşlandırılması sonrası dengelerin değişip değişmeyeceği ise tartışılan en kritik noktalardan. AB dış politika şefi Josep Borrell, Trump'ın Ukrayna ile ilgili planlarının ne olduğunu “kimsenin bilmediğini” söylüyor. AB, Ukrayna'ya bu yılın sonuna kadar 1 milyondan fazla mermi göndermiş olacak. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde yaklaşık 50 bin askerle savaştığını duyurdu. İşte savaştan son kritik gelişmeler... (Haber: Derya Doğan)

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 1

Moskova'nın "özel askeri harekat" ilanıyla 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 991'inci gününde.

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore birliklerinin Rus ordusuna destek için Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

En az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk’a gönderildiği tahmin ediliyor. Kuzey Kore askeri, 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanında.

Bu konuşlandırma ile birlikte ABD'de ikinci Donald Trump döneminin savaşa etkisi tartışılmaya devam ederken, Moskova-Kiev hattında neler yaşanıyor?

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 2

"50 BİN ASKERE KARŞI SAVAŞIYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde "yaklaşık 50 bin düşman askeriyle savaştığını" söyledi.

Zelenski ayrıca Ukrayna'nın en aktif çatışmaların yaşandığı doğudaki Pokrovsk ve Kurakhove cephelerindeki pozisyonlarını “önemli ölçüde güçlendireceğini” sözlerine ekledi.

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 3

KUZEY KORE, KARARNAMEYİ ONAYLADI

Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında imzalanan ve savunma işbirliğini de içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın devlet başkanlığı kararnamesiyle bugün onaylandığını duyurdu.

Anlaşma, silahlı saldırı durumunda tarafların mevcut tüm imkânlarıyla birbirlerine yardım etmesini öngörüyor. 

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 4

AB: TRUMP'IN PLANLARINI KİMSE BİLMİYOR

Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya savaş için 980 binden fazla mermi sağladığını açıkladı.

Borrell, bu yılın sonuna kadar 1 milyon sınırını geçmeyi planladıklarını söyledi.

Öte yandan Borrell, bugün Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile birlikte  basın toplantısı düzenledi.

Borrell toplantıda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna ile ilgili planlarının ne olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi ve “senaryo ne olursa olsun” Avrupa'nın bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 5

RUS BOMBALARI ZELENSKİ'NİN MEMLEKETİNİ VURDU

Savaşın üçüncü yılında saldırılar da hız kesmiyor.

Son Rus bombardımanı, bugün Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro bölgesinde yer alan Nikopol şehrini hedef aldı.

Saldırı, iki kişinin ölümüne ve beş kişinin de yaralanmasına neden oldu. 

Rusya ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki'nin memleketi Kirivi Rih'e düzenlediği saldırıda 32 yaşında bir kadın ve biri yeni doğmuş üç çocuğu olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klymenko, bu sabah yaptığı açıklamada, 14 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 6

UKRAYNA, İHA'LARLA BELGOROD'U HEDEF ALDI

Rusya'nın Belgorod bölgesinin valisi Vyacheslav Gladkov, bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısının bölgede bir yangını tetiklediğini söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesindeki Kolisnykivka yerleşimini ele geçirdi.

Kuzey Kore askerinin dahil olduğu Rusya-Ukrayna savaşında son durum | Trump dönemi cepheyi nasıl etkileyecek? - 7
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