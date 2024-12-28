Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir
Rusya'ya yaptıkları şok taarruzdan 5 ay sonra Ukraynalı birlikler, kimilerinin ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmak istedikleri, kimilerinin ise girmiş olmanın değerini sorguladıkları Kursk'ta artan yenilgi riski nedeniyle" kan revan içinde" ve moralsiz.
Kursk bölgesinde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar o kadar şiddetli ki bazı Ukraynalı komutanlar ölüleri tahliye edemiyor.
Cephedeki 7asker ve komutan, iletişim gecikmelerinin ve kötü zamanlanmış taktiklerin hayatlara mal olduğunu ve birliklerin karşı saldırı için çok az yolu olduğunu söyledi.