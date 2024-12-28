Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir

Rusya'ya yaptıkları şok taarruzdan 5 ay sonra Ukraynalı birlikler, kimilerinin ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmak istedikleri, kimilerinin ise girmiş olmanın değerini sorguladıkları Kursk'ta artan yenilgi riski nedeniyle" kan revan içinde" ve moralsiz.

Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir - 1

Kursk bölgesinde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar o kadar şiddetli ki bazı Ukraynalı komutanlar ölüleri tahliye edemiyor.

Cephedeki 7asker ve komutan, iletişim gecikmelerinin ve kötü zamanlanmış taktiklerin hayatlara mal olduğunu ve birliklerin karşı saldırı için çok az yolu olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir - 2

YÜZDE 40'TAN FAZLASINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın yıldırım saldırısına hazırlıksız yakalanan Rusya, müttefiki Kuzey Kore'den gelenler de dahil olmak üzere bölgeye 50 binden fazla asker yığdı.

Kesin rakamlara ulaşmak zor ancak Moskova'nın karşı saldırısı binlerce ölü ve yaralıya neden oldu.

Aşırı güçlenen Ukraynalılar ağustos ayında ele geçirdikleri 984 kilometrekarelik Kursk'un yüzde 40'ından fazlasını kaybetti.

Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir - 3

"ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTUK"

Üç yıl önce başlayan işgal, Rusya'nın Ukrayna'nın beşte birini elinde tutmasına neden oldu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'u kontrol etmenin Moskova'yı savaşı sona erdirmek için müzakereye zorlamaya yardımcı olacağını umduğunu ima etti.

Ancak Kiev'de bulunan ve hassas askeri konuları özgürce tartışabilmek için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan 5 Ukraynalı ve Batılı yetkili, Kursk üzerinde kumar oynamanın 1000 kilometrelik cephe hattının tamamını zayıflatacağından ve Ukrayna'nın doğudaki değerli topraklarını kaybedeceğinden korktuklarını söyledi.

95. Hava İndirme Taarruz Tugayı'nda binbaşı olan Stepan Lutsiv, "Dedikleri gibi, arı kovanına çomak soktuk. Başka bir sıcak noktayı daha karıştırdık” dedi.

Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir - 4

HER ŞEY 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Ordu komutanı Oleksandr Sırski, Ukrayna'nın operasyonu başlattığını çünkü yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusuna yeni bir saldırı başlatmak üzere olduğunu düşündüklerini söyledi.

Her şey 5 Ağustos'ta, düşmanı sersemletmek için dokuz gün süreceğini düşündükleri bir baskın için Ukrayna'nın Sumi bölgesinden ayrılma emriyle başladı. Bu, Ukraynalıların küçük ülkelerinin güç kazanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i utandırması nedeniyle memnuniyetle karşıladıkları bir işgale dönüştü.

Adamlarını toplayan bir bölük komutanı onlara şöyle dedi: “Tarih yazıyoruz; tüm dünya bizi tanıyacak çünkü bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yapılmamıştı."

Büyük ölçüde Ruslar gafil avlandığı için elde edilen başarı karşısında şok olan Ukraynalılara, asıl görevin ötesine geçerek Rusya'nın 25 kilometre içindeki Korenevo kasabasına ilerlemeleri emredildi. Burası Rus birliklerinin karşı saldırıya geçtiği ilk yerlerden biriydi.

Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir - 5

YARISI ÖLDÜ YA DA YARALANDI

Kasım ayı başlarında Ruslar hızla toprak kazanmaya başladı.

Bir zamanlar başardıklarına hayranlık duyan askerlerin görüşleri, kayıpları kabullenmeye başladıkça değişiyor. Bölük komutanı askerlerinin yarısının öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

Bazı cephe komutanları koşulların zor olduğunu, morallerin düşük olduğunu ve birliklerin komuta kararlarını, hatta Kursk'u işgal etme amacını sorguladığını ifade etti.

Kuzey Kore askerinin etkisi mi? Kurskta kan kaybeden Ukrayna elindekilerden olabilir - 6

"KENDİ TAKDİRİMİZE GÖRE HAREKET EDİYORUZ"

Bir başka komutan da adamlarının aldığı bazı emirlerin iletişimdeki gecikmeler nedeniyle gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gecikmelerin özellikle Rus birliklerine toprak kaybedildiğinde yaşandığını belirtti.

“Bizim tarafın nerede olduğunu, düşmanın nerede olduğunu, neyin kontrolümüzde olup neyin olmadığını anlamıyorlar” dedi.

“Operasyonel durumu anlamıyorlar, bu yüzden kendi takdirimize göre hareket ediyoruz" diye ekledi.

Bir müfreze komutanı, adamlarının hattı tutamayacağını bildiği için birliğinin savunma pozisyonunu değiştirme taleplerini üstlerinin defalarca geri çevirdiğini kaydetti.

“Sonuna kadar direnenlerin sonu MIA oluyor” diyen komutan, son dört ay içinde cesetleri terk edilmiş en az 20 Ukraynalı asker bildiğini çünkü çatışmaların daha fazla kayıp vermeden tahliye edilemeyecek kadar yoğun olduğunu söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER