"ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTUK"

Üç yıl önce başlayan işgal, Rusya'nın Ukrayna'nın beşte birini elinde tutmasına neden oldu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'u kontrol etmenin Moskova'yı savaşı sona erdirmek için müzakereye zorlamaya yardımcı olacağını umduğunu ima etti.

Ancak Kiev'de bulunan ve hassas askeri konuları özgürce tartışabilmek için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan 5 Ukraynalı ve Batılı yetkili, Kursk üzerinde kumar oynamanın 1000 kilometrelik cephe hattının tamamını zayıflatacağından ve Ukrayna'nın doğudaki değerli topraklarını kaybedeceğinden korktuklarını söyledi.

95. Hava İndirme Taarruz Tugayı'nda binbaşı olan Stepan Lutsiv, "Dedikleri gibi, arı kovanına çomak soktuk. Başka bir sıcak noktayı daha karıştırdık” dedi.