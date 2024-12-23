Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı
Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1100'den fazla Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliği artıyor. Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere silah üretimini arttırdığını gösteriyor.
Kuzey Kore ve Rusya, askeri işbirliklerini derinleştirirken, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzeyli askerlerde kayıplar atıyor.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1100'den fazla Kuzey Kore askeri öldürüldü veya yaralandı.
Diğer yandan Pyongyang, Ukrayna'daki savaş için Moskova'ya silah tedarikini artırdı.
Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla mühimmat gönderdiğini ve Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere ülkesindeki silah üretimini arttırdığını gösteriyor.