Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı

Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1100'den fazla Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliği artıyor. Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere silah üretimini arttırdığını gösteriyor.

Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı - 1

Kuzey Kore ve Rusya, askeri işbirliklerini derinleştirirken, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzeyli askerlerde kayıplar atıyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1100'den fazla Kuzey Kore askeri öldürüldü veya yaralandı.

Diğer yandan Pyongyang, Ukrayna'daki savaş için Moskova'ya silah tedarikini artırdı.

Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla mühimmat gönderdiğini ve Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere ülkesindeki silah üretimini arttırdığını gösteriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı - 2

BATILI YETKİLİLERİN ENDİŞESİ

Kuzey Kore'den gelen yardım, Rusya'nın tükenmiş Ukrayna birliklerine karşı avantajını korumasını sağlıyor.

Bu, yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çatışmayı sona erdirme yönündeki baskılarına direnmesine yardımcı olabilir.

Buna karşılık Pyongyang da Rusya'dan çok ihtiyaç duyduğu nakit ve petrolü alıyor.

Batılı yetkililer Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda bir savaş çıkması halinde Rusya'dan hassas nükleer teknoloji ve malzeme desteği de isteyebileceğinden endişe ediyor.

Rusya ve Kuzey Kore arasında derinleşen ittifak ABD ve müttefikleri için endişe verici olurken, her iki ülkeyi de komşuları için daha tehlikeli ve kontrol altına alınması daha zor hale getiriyor.

Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı - 3

YÜZDE 60'I KUZEY'DEN GELİYOR

Pyongyang'dan gelen milyonlarca top mermisi, Rusya'nın neredeyse üç yıldır süren yoğun çatışmaların neden olduğu mühimmat açığını kapatmasını sağladı.

Kuzey Kore roketleri, Ukrayna şehirlerini bombalarken, Rusya'nın kendi füze üretimi Batı'nın yaptırımları nedeniyle sekteye uğradı.

Çoklu fırlatma roket sistemleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat trenlerle Rusya'ya akıyor ve iki ülke sınırındaki demiryolu trafiği rekor seviyelere ulaşıyor.

Rus dezenformasyonuna karşı koymakla görevli bir hükümet biriminin başında bulunan Ukrayna ordusu subayı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı top ve havan mermilerinin yüzde 60'ının artık Pyongyang'dan geldiğini söyledi.

Kovalenko, “Rus savunmasını Kuzey Kore mühimmatı ayakta tutuyor” dedi.

Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı - 4

12 BİN KUZEY KORE ASKERİ AKTİF

Ukraynalı yetkililere göre Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya fırlattığı balistik füzelerin neredeyse üçte birini Kuzey Kore füzeleri oluşturuyor.

İnsan gücü Rusya'nın dengeyi değiştirmesine daha da yardımcı oldu. ABD'li yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'den gönderilen yaklaşık 12 bin askerin şu anda aktif çatışmalara katıldığını söyledi.

Güney Kore'nin casusluk ajansı perşembe günü kapalı bir toplantıda milletvekillerine, Rusya'nın Kursk bölgesinin bazı kısımlarını işgal eden Ukrayna birliklerine karşı çatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaklaşık bin kişinin yaralandığını söyledi.

Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı - 5

20 BİN KONTEYNER MÜHİMMAT

Washington ve Seul yetkililerine göre Kuzey Kore Rusya'ya 122 mm ve 152 mm top mermileri gibi düşük kaliteli mühimmattan daha yeni Hwasong-11 sınıfı balistik füzelere kadar yaklaşık 20 bin konteyner mühimmat gönderdi.

Ukraynalı yetkililer, tedarikin 5 milyondan fazla top mermisi ve 100'den fazla Hwasong-11 sınıfı füze de dahil olmak üzere düzinelerce rokete ulaştığını söylüyor.

Ukraynalı üst düzey bir istihbarat yetkilisi Rusya'ya sağlanan Kuzey Kore füzeleri için “Kesin olmayabilirler ama menzilleri etkileyici. Bu bizim şehirlerimiz için bir tehdit" dedi.

Yakın zamanda Pyongyang 170 mm'lik kundağı motorlu obüsler ve 240 mm'lik uzun menzilli çoklu roketatarlar gönderdi.

Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı - 6

AYRIM BULANIKLAŞTI

Başlangıçta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen topçu mermileri onlarca yıllıktı ve Kim rejiminin eski mühimmatını attığına dair şüpheleri arttırdı.

Ancak şimdi Pyongyang daha yeni mühimmatlar tedarik ediyor. Örneğin, Rusya'ya gönderilen 240 mm'lik çoklu roketatarlar yakın zamanda yeni güdüm ve kontrol sistemleriyle donatıldı.

Benzer şekilde, bir uydu görüntüleme firması olan SI Analytics'e göre, Kuzey Kore'nin en büyük 600 mm roketatarları veya KN-25, bu yılın başlarında Rus teknisyenlerin desteğiyle yükseltildi.

İlk kez 2019'da test edilen silah, çoklu fırlatma roket sistemi ile kısa menzilli balistik füze arasındaki ayrımı bulanıklaştırıyor.

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