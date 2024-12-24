Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın yanında savaşırken Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini aştığını açıkladı. Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçen bu konuşlandırma, deneyimsiz Kuzey Koreli askerlerin hayatına mâl oluyor.
KUZEY KORE DESTEĞİNİ ÇEKMİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya platformu X üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskiy'den son bilgileri aldığını belirten Zelenski, “Kuzey Kore'nin Rus ordusuna ek birlikler ve askeri teçhizat gönderme riski var. Bu konuda somut adımlar atacağız.” dedi.