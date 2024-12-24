Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor

"SAVAŞ DENEYİMİ TRANSFERİ TEHDİTTİR"

Kore Yarımadası ve komşu bölgelerde istikrarsızlık riskinin, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğiyle orantılı olarak arttığını ifade eden Zelenski, “Modern savaş deneyiminin transferi ve askeri teknolojilerin Rusya'dan yayılması küresel bir tehdittir.” uyarısında bulundu.

Kuzey Kore ve Rusya üzerinde baskı kurmanın önemine vurgu yapan Zelenski, “Dünya için istikrarı sağlamanın maliyeti, durumu istikrarsızlaştıran ve hayatları mahvedenlere etkili bir şekilde baskı yapmanın maliyetinden her zaman çok daha yüksektir.” dedi.