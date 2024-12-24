Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın yanında savaşırken Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini aştığını açıkladı. Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçen bu konuşlandırma, deneyimsiz Kuzey Koreli askerlerin hayatına mâl oluyor.

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 1

KUZEY KORE DESTEĞİNİ ÇEKMİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya platformu X üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskiy'den son bilgileri aldığını belirten Zelenski, “Kuzey Kore'nin Rus ordusuna ek birlikler ve askeri teçhizat gönderme riski var. Bu konuda somut adımlar atacağız.” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 2

"EN AZ 3 BİN ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna karşısında verdiği kayıplara dair son verileri de paylaşan Zelenski, “Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısı 3 bini aştı.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 3

"SAVAŞ DENEYİMİ TRANSFERİ TEHDİTTİR"

Kore Yarımadası ve komşu bölgelerde istikrarsızlık riskinin, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğiyle orantılı olarak arttığını ifade eden Zelenski, “Modern savaş deneyiminin transferi ve askeri teknolojilerin Rusya'dan yayılması küresel bir tehdittir.” uyarısında bulundu.

Kuzey Kore ve Rusya üzerinde baskı kurmanın önemine vurgu yapan Zelenski, “Dünya için istikrarı sağlamanın maliyeti, durumu istikrarsızlaştıran ve hayatları mahvedenlere etkili bir şekilde baskı yapmanın maliyetinden her zaman çok daha yüksektir.” dedi.

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 4

İLK SAVAŞ DENEYİMİ

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı.

Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorundalar.

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 5

KUZEY KORE ASKERLERİ DENEYİMSİZ

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş alanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 6

ZELENSKİ'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’de yaşananları da kurmayları ile birlikte ele aldığını aktaran Zelenski, “Ukrayna, Suriye'deki ve tüm bölgedeki durumu istikrara kavuşturmakla ilgileniyor ve paydaşların çabalarını destekleyecek.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerleri deneyimsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödüyor - 7

SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞI

Suriye halkının ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki Rus varlığının sona ermesinin “hayati önem taşıdığını” vurgulayan Zelenski, “Suriye toplumunun normal yaşamına dönmesine ve etkili devlet kurumları inşa etmesine yardımcı olmaya hazır her devlete ve her lidere minnettarız” dedi.

Suriye'de gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade eden Zelenski, “Suriye halkının temsilcileriyle birlikte, Esad rejiminin özellikle Ukrayna ve tüm Avrupa konusundaki hatalarını düzeltmek için çalışmaya hazırız.” açıklamasında bulundu.

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