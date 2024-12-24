Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu?
Ukrayna ordusu, Kursk'taki Kuzey Kore mevzilerinde çatışan askerlerin kamikaze insansız hava araçları ile hedef alındığını gösteren videolar yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, açık bir alanda kaçmaya çalışan askerlerin etrafında insansız hava araçlarının daireler çizdiği görülüyor. Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini geçtiği iddia edilirken, bölgeden gelen görüntüler "savaş mı bilgisayar oyunu mu" sorusunu akıllara getiriyor...
3 BİNDEN FAZLA ASKER ÖLDÜ
Kuzey Kore, Rus ordusunu Ukrayna'ya karşı saldırılarında desteklemek için savaşa katılmak üzere binlerce asker gönderdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Ukrayna'nın ön cephesine gönderilen 3 binden fazla Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.