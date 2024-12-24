Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu?

KUZEY KORE DESTEĞİ BÜYÜYOR

Zelenski, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini geçtiğini" yazdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskiy'den son bilgileri aldığını belirten Zelenski, “Kuzey Kore'nin Rus ordusuna ek birlikler ve askeri teçhizat gönderme riski var. Bu konuda somut adımlar atacağız.” dedi.