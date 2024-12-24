Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu?

Ukrayna ordusu, Kursk'taki Kuzey Kore mevzilerinde çatışan askerlerin kamikaze insansız hava araçları ile hedef alındığını gösteren videolar yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, açık bir alanda kaçmaya çalışan askerlerin etrafında insansız hava araçlarının daireler çizdiği görülüyor. Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini geçtiği iddia edilirken, bölgeden gelen görüntüler "savaş mı bilgisayar oyunu mu" sorusunu akıllara getiriyor...

Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu? - 1

3 BİNDEN FAZLA ASKER ÖLDÜ

Kuzey Kore, Rus ordusunu Ukrayna'ya karşı saldırılarında desteklemek için savaşa katılmak üzere binlerce asker gönderdi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Ukrayna'nın ön cephesine gönderilen 3 binden fazla Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu? - 2

KUZEY KORE DESTEĞİ BÜYÜYOR

Zelenski, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini geçtiğini" yazdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskiy'den son bilgileri aldığını belirten Zelenski, “Kuzey Kore'nin Rus ordusuna ek birlikler ve askeri teçhizat gönderme riski var. Bu konuda somut adımlar atacağız.” dedi.

Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu? - 3

KAMİKAZE İHA'LAR ASKERLERİ KOVALADI

Ukraynalı özel operasyon ekibinin ise Kursk'taki Kuzey Kore mevzilerini kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığı anların çarpıcı görüntüleri yayınlandı.

Telegram'da paylaşılan dramatik bir videoda, Kurshchina'da açık bir alanda kaçmaya çalışan askerlerin etrafında insansız hava araçlarının daireler çizdiği görülüyor.

Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu? - 4

UKRAYNA ORDUSU

Ukrayna ordusu, açık alanda çıkan çatışmalarda 3'ü askeri araç olmak üzere 12 aracın imha edildiğini iddia etti.

Bölgede üç gün süren çatışmalarda 77 Kuzey Kore askerinin öldüğü, 40'a yakın askerin de yaralandığı öne sürüldü.

Kuzey Kore askerleri drone ile hedef alındı: Savaş mı bilgisayar oyunu mu? - 5

"ÖLEN ASKERLERİN YÜZÜ YAKILIYOR"

Rus lider Vladimir Putin ise halkına Kuzey Kore güçlerini nakit, petrol ve gelişmiş silah tedariki karşılığında kullandığını itiraf etme konusunda hassas davranıyor.

Ölen Kuzey Korelilerin kimlik belgelerinde sahte isimler yer alıyor.

Zelenski, daha önce Rusya'nın Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştığını belirterek, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerinin yakıldığını iddia etmişti.

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