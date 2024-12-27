Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar"

KIŞLALARA HAPSEDİLİYORLAR

Kursk bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kore askerlerine dair hiçbir iz bulamadığını söyleyen yarım düzine kişiyle yapılan görüşmeler, Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığını ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiğini gösteriyor.

Tam olarak nerede oldukları ve yaşam koşulları hakkında ayrıntılar hala yetersiz.