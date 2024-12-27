Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar"

Savaşta yaralanan Kuzey Koreli askerler, ilk kez Rusya'daki sivillerle temasa geçti. Hastanede çalışan b,ir sağlık görevlisi tercümanlar olmadan Kuzey Korelilerle iletişimin "imkansız" olduğunu söyledi. Askerlerin varlığı hala gizlilik içinde tutuluyor. Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.

Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 1

ÖZEL KATA ALINDILAR

Geçtiğimiz hafta iki düzine yaralı Kuzey Kore askeri Rusya'nın Kursk kentindeki hastanelerden birine kaldırıldı.

Polis tarafından korunan, tercümanların ve sağlık personelinin dışında kimsenin giremediği özel olarak belirlenmiş bir kata alındılar.

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Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 2

"DAHA ÖNCE KİMSE ONLARI GÖRMEDİ"

Kuzey Korelileri tedavi eden hastanedeki sağlık personelinden biri, "Sabah bize özel bir hastaya hazırlanmamız söylendi. Kuzey Korelilerin orada savaştığına dair söylentiler duymuştuk ama inanmadım. Daha önce kimse onları görmemişti." dedi.

Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 3

"YALAN HABER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

Sağlık görevlisi, "Onlar gelene kadar bunların hepsinin yalan haber olduğunu düşünüyordum." dedi ve çoğunda şarapnel yarası olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 4

TERCÜMANLAR OLMADAN İLETİŞİM KURMAK İMKANSIZ

Olay yerindeki ikinci bir sağlık görevlisi, tercümanlar olmadan Kuzey Korelilerle iletişimin "imkansız" olduğunu söyledi. Bazı Kuzey Korelilerin "korkmuş ve gergin" göründüğünü eklediler.

Kuzey Koreli hastaların gelişi, Kursk bölgesindeki yerel halk ile Kuzey Kore askerleri arasında nadir görülen bir etkileşim anına işaret ediyor. Askerlerin varlığı hala gizlilik içinde tutuluyor.

Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 5

KIŞLALARA HAPSEDİLİYORLAR

Kursk bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kore askerlerine dair hiçbir iz bulamadığını söyleyen yarım düzine kişiyle yapılan görüşmeler, Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığını ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiğini gösteriyor.

Tam olarak nerede oldukları ve yaşam koşulları hakkında ayrıntılar hala yetersiz.

Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 6

12 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI

ABD ve Güney Kore yetkililerine göre, 12 bine kadar Kuzey Kore askeri Rusya'ya savaşta yardım etmek için konuşlandırıldı.

İlk işaretler, Kuzey Kore askerlerinin ağır kayıplar verdiğine işaret ediyor.

Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar" - 7

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya ilave asker ve teçhizat konuşlandırmaya hazırlandığını belirtti.

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