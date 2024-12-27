Kuzey Kore askerleri gizleniyor: "Askeri kışlalara hapsediyorlar"
Savaşta yaralanan Kuzey Koreli askerler, ilk kez Rusya'daki sivillerle temasa geçti. Hastanede çalışan b,ir sağlık görevlisi tercümanlar olmadan Kuzey Korelilerle iletişimin "imkansız" olduğunu söyledi. Askerlerin varlığı hala gizlilik içinde tutuluyor. Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.
ÖZEL KATA ALINDILAR
Geçtiğimiz hafta iki düzine yaralı Kuzey Kore askeri Rusya'nın Kursk kentindeki hastanelerden birine kaldırıldı.
Polis tarafından korunan, tercümanların ve sağlık personelinin dışında kimsenin giremediği özel olarak belirlenmiş bir kata alındılar.