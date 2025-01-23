Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı

"SOVYET TAKTİKLERİ KULLANIYORLAR"

Güney Kore istihbaratına atfedilen raporlar Kuzey Korelilerin modern savaşın gerçeklerine hazırlıksız olduklarını ve özellikle Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yıllardır savaş alanının tanıdık bir parçası olan Ukraynalı Birinci Şahıs Görüşlü (FPV) insansız hava araçları tarafından hedef alınmaya karşı savunmasız göründüklerini bildiriyor.

Buna rağmen Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Sırski bu hafta başında Kuzey Koreli askerlerin cephe hattındaki Ukraynalı savaşçılar için önemli bir sorun teşkil ettiği uyarısında bulundu.

TSN Tyzhden televizyonuna konuşan Sırski, “Sayıları çok fazla. Saldırı eylemleri gerçekleştiren 11 bin ile 12 bin arası yüksek motivasyonlu ve iyi hazırlanmış asker. Sovyet taktiklerine göre hareket ediyorlar. Müfrezeler, bölükler halinde hareket ediyorlar. Sayılarına güveniyorlar” dedi.