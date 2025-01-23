Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı

Rus ordusu saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerinin Kursk'taki kayıpları artıyor. BBC'ye konuşan yetkililer, Kuzeyli birliklerin çatışmalarda sadece 3 ay içinde yüzde 40'a yakın kayıp verdiğini söyledi. Yetkililer 4 bin askerden yaklaşık 1000'inin ocak ayı ortasına kadar öldürüldüğüne inanıyor.

Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı - 1

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Batılı yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesindeki çatışmalarda sadece üç ay içinde yüzde 40'a yakın kayıp verdiğini söyledi.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Kuzey Kore'den gönderilen tahmini 11 bin askerden 4 binin savaş zayiatı olduğunu dile getirdi.

Yetkililer 4 bin askerden yaklaşık 1000'inin ocak ayı ortasına kadar öldürüldüğüne inanıyor.

Yaralıların ise nerede tedavi edildiği, ne zaman ve ne ölçüde değiştirilecekleri belli değil.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı - 2

KURSK CEPHESİ SICAK

Ukrayna geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'nın Kursk bölgesine yıldırım harekatı düzenleyerek Rus sınır muhafızlarını gafil avlamıştı.

Kiev hükümeti o dönemde ele geçirdiği toprakları elinde tutmaya niyeti olmadığını, sadece gelecekteki barış görüşmelerinde bir pazarlık kozu olarak kullanacağını açıkça ifade etmişti.

Ukrayna'nın Kursk'taki ilk kazanımları, Kuzey Korelilerin ekim ayında Rusya'ya gitmeleri nedeniyle, o zamandan bu yana sürekli olarak  geri püskürtüldü. 

Ancak Ukrayna hala birkaç yüz kilometrekarelik Rus toprağını elinde tutuyor. 

Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı - 3

 “FIRTINA KOLORDUSU’NUN HİÇ ŞANSI YOK” 

 “Fırtına Kolordusu” adı verilen elit bir birlik olduğu bildirilen Kuzey Koreli birliklerin, nispeten az eğitim ya da korumayla savaşa atıldığı belirtiliyor.

İngiliz Ordusu tank komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon, “Bunlar, anlamadıkları Rus subaylar tarafından yönetilen zar zor eğitilmiş birlikler. Açıkçası hiç şansları yok. Kıyma makinesine atılıyorlar. Onlar birer top yemi ve Rus subaylar onları kendi adamlarından bile daha az önemsiyor” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı - 4

"SOVYET TAKTİKLERİ KULLANIYORLAR"

Güney Kore istihbaratına atfedilen raporlar Kuzey Korelilerin modern savaşın gerçeklerine hazırlıksız olduklarını ve özellikle Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yıllardır savaş alanının tanıdık bir parçası olan Ukraynalı Birinci Şahıs Görüşlü (FPV) insansız hava araçları tarafından hedef alınmaya karşı savunmasız göründüklerini bildiriyor.

Buna rağmen Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Sırski bu hafta başında Kuzey Koreli askerlerin cephe hattındaki Ukraynalı savaşçılar için önemli bir sorun teşkil ettiği uyarısında bulundu.

TSN Tyzhden televizyonuna konuşan Sırski, “Sayıları çok fazla. Saldırı eylemleri gerçekleştiren 11 bin ile 12 bin arası yüksek motivasyonlu ve iyi hazırlanmış asker. Sovyet taktiklerine göre hareket ediyorlar. Müfrezeler, bölükler halinde hareket ediyorlar. Sayılarına güveniyorlar” dedi.
Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı - 5
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