Kuzey Kore askerleri "kıyma makinesine" atılıyor: Rusya’daki birliklerde kayıplar yüzde 40’a çıktı
Rus ordusu saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerinin Kursk'taki kayıpları artıyor. BBC'ye konuşan yetkililer, Kuzeyli birliklerin çatışmalarda sadece 3 ay içinde yüzde 40'a yakın kayıp verdiğini söyledi. Yetkililer 4 bin askerden yaklaşık 1000'inin ocak ayı ortasına kadar öldürüldüğüne inanıyor.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Batılı yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesindeki çatışmalarda sadece üç ay içinde yüzde 40'a yakın kayıp verdiğini söyledi.
Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Kuzey Kore'den gönderilen tahmini 11 bin askerden 4 binin savaş zayiatı olduğunu dile getirdi.
Yetkililer 4 bin askerden yaklaşık 1000'inin ocak ayı ortasına kadar öldürüldüğüne inanıyor.
Yaralıların ise nerede tedavi edildiği, ne zaman ve ne ölçüde değiştirilecekleri belli değil.