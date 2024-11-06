Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek"
Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin, Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldiği doğrulandı. ABD'nin iddiasına göre en az 10 bin Kuzey Koreli asker, Rus toprağı Kursk'ta konuşlandırılmış durumda. Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri savaş görmedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Peki Kuzey Koreli askerler hiç bilmedikleri topraklarda, yabancı bir ülke için savaşmaya hazır mı?
UKRAYNA HÜKÜMETİ DOĞRULADI
Kuzey Koreli askerler, Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil oldu. Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili ilk doğrulama açıklaması geldi.
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini duyurdu.