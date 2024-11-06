Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek"

UKRAYNA ARAZİSİNE ALIŞKIN DEĞİLLER

Bu askerler, yeni silahlarla ve hakkında pek bir şey bilmedikleri bir ülkenin bayrağını taşıyan üniformalarla, bilmedikleri topraklarda savaşacaklar.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş meydanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.