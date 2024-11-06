Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek"

Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin, Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya geldiği doğrulandı. ABD'nin iddiasına göre en az 10 bin Kuzey Koreli asker, Rus toprağı Kursk'ta konuşlandırılmış durumda. Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri savaş görmedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, çatışmanın genişlemesi tehdidini beraberinde getiriyor. Peki Kuzey Koreli askerler hiç bilmedikleri topraklarda, yabancı bir ülke için savaşmaya hazır mı?

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 1

UKRAYNA HÜKÜMETİ DOĞRULADI

Kuzey Koreli askerler, Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil oldu. Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili ilk doğrulama açıklaması geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 2

ASKERLER SAVAŞMAYA HAZIR MI?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, “Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı.” dedi.

Peki Kuzey Koreli askerler savaşa hazır mı?

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 3

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU"

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi veya Rusya'da cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 4

"CESET TORBALARIYLA DÖNECEKLER"

Kime sorduğunuza bağlı olarak, bu askerler ya Rus güçlerinin Ukrayna'da önemli bir atılım yapması için ihtiyaç duyduğu destek ya da ceset torbalarında geri gönderilmek üzere ön cepheye sürülen gençler.

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Robert Wood, Kuzey Koreli askerlerin "kesinlikle ceset torbalarıyla geri döneceği" uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 5

HİÇBİRİ SAVAŞ GÖRMEDİ

Rus-Kuzey Kore ittifakının çatışmanın dinamiklerini nasıl değiştireceğini söylemek için henüz çok erken.

Ancak Kim Jong-un'un yaklaşık 1 milyonluk düzenli ordusundan askere alınan genç adamlardan hiçbiri savaş görmedi.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 6

UKRAYNA ARAZİSİNE ALIŞKIN DEĞİLLER

Bu askerler, yeni silahlarla ve hakkında pek bir şey bilmedikleri bir ülkenin bayrağını taşıyan üniformalarla, bilmedikleri topraklarda savaşacaklar.

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş meydanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 7

HANGİ SİLAHLARLA SAVAŞACAKLAR?

Yonhap haber ajansının haberine göre, Ukrayna sınırına yakın bir noktada konuşlanan 7 binden fazla Kuzey Kore askeri var.

Bu askerler, 60 mm'lik havan topları, AK-12 tüfekleri, makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, tanksavar güdümlü füzeler ve tanksavar bombaatarların yanı sıra gece görüş ekipmanları ile savaşa dahil olacak.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 8

"KUZEY KORE İÇİN TARİHİ GELİŞME"

ABD'li düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, "Bu konuşlandırma, daha önce yurtdışına danışman veya uzman grupları gönderen ancak hiçbir zaman büyük bir kara kuvveti göndermemiş olan Kuzey Kore için tarihi bir gelişme." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 9

"ÇOĞUNUN SAĞ SALİM EVE DÖNME ŞANSI YOK"

Rusya'da savaşmak için gönderilen Fırtına Kolordusu'nun eski bir üyesi, "Çok gençler ve bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlamayacaklar. Birçok Kuzey Kore askeri arasından Rusya'ya gitmek üzere seçilmeyi bir onur olarak görecekler. Ama çoğunun sağ salim eve dönme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kuzey Kore askerleri savaşa hazır mı? "Çoğu sağ salim eve dönemeyecek" - 10
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