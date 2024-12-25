Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi?

"SAVAŞA ETKİSİ OLMADI"

Ukraynalı bir askeri istihbarat yetkilisi, Rus birliklerinin yanında Kuzey Koreli askerlerin varlığının henüz çatışmanın gidişatı üzerinde büyük bir etkisi olmadığını söyledi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi (GUR) sözcüsü Yevgen Yerin, "Kuzey Korelilerin çatışmaya dahil olması durum üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Çok önemli sayıda personel değil. Ancak onlar da öğreniyorlar. Ve düşmanı hafife alamayız. Ve faaliyetlerinde bazı şeyleri şimdiden hesaba kattıklarını görebiliyoruz." diye konuştu.