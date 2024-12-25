Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi?
Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında soruları gündeme getirdi. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin deneyimsiz birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş alanında en az 3 bin askerin öldüğünü öne sürdü. Bazı analistler, Kuzey Kore askerlerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor. Peki Kuzey Kore askerleri, savaş alanındaki güç dengesini değiştirdi mi?
GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Ekim ayının sonlarından itibaren uluslararası basın, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiği iddiasıyla ilgili haberler yapmaya başladı.
İlk tahminlere göre 10 binden fazla asker savaşa dahil oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 bin kadar askerin saldırılar sırasında öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.
Peki Kuzey Kore askerleri savaş alanındaki güç dengesini değiştirdi mi?