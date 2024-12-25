Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi?

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında soruları gündeme getirdi. Uzmanlar Kuzey Kore'nin devam eden müdahalesinin, özellikle de birlik sayısının zamanla artırılması durumunda, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore'nin deneyimsiz birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş alanında en az 3 bin askerin öldüğünü öne sürdü. Bazı analistler, Kuzey Kore askerlerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor. Peki Kuzey Kore askerleri, savaş alanındaki güç dengesini değiştirdi mi?

Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 1

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Ekim ayının sonlarından itibaren uluslararası basın, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiği iddiasıyla ilgili haberler yapmaya başladı.

İlk tahminlere göre 10 binden fazla asker savaşa dahil oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3 bin kadar askerin saldırılar sırasında öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.

Peki Kuzey Kore askerleri savaş alanındaki güç dengesini değiştirdi mi?

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 2

UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ AŞAMA

Kuzey Kore birliklerinin savaş alanına gelmesi, savaşın artık sadece Rusya ile Ukrayna arasında sınırlı olmadığını ve yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

Bazı analistler, Kuzey Kore askerlerinin, Kim Jong Un'un ordusunun yabancı topraklardaki etkinliğini değerlendirmek için bir ölçüt olabileceğini öne sürüyor.

Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 3

"SAVAŞA ETKİSİ OLMADI"

Ukraynalı bir askeri istihbarat yetkilisi, Rus birliklerinin yanında Kuzey Koreli askerlerin varlığının henüz çatışmanın gidişatı üzerinde büyük bir etkisi olmadığını söyledi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi (GUR) sözcüsü Yevgen Yerin, "Kuzey Korelilerin çatışmaya dahil olması durum üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Çok önemli sayıda personel değil. Ancak onlar da öğreniyorlar. Ve düşmanı hafife alamayız. Ve faaliyetlerinde bazı şeyleri şimdiden hesaba kattıklarını görebiliyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 4

120 BİN ASKER GÖNDERİLEBİLİR

Ön işaretler, mevcut konuşlanmanın sadece bir başlangıç ​​olabileceğini, olası takviyelere izin veren anlaşmalarla birlikte, Kuzey Kore'nin katılımını 120 bin askere çıkarabileceğini gösteriyor.

Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 5

SAVAŞ YENİ CEPHELERE YAYILIR MI?

Daha geniş bölgesel dinamikleri göz önünde bulundurursak, gerilimler yeni cephelere tırmanabilir ve yalnızca Rusya-Ukrayna savaşını değil, ABD, Güney Kore ve küresel olarak daha geniş askeri çatışmalara yönelik hazırlıkları da etkileyebilir.

Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 6
Kuzey Kore askerleri savaşın seyrini değiştirdi mi? - 7
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