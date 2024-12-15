Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var"

Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarında Kuzey Kore birliklerini görevlendirmeye başladığını duyuran Ukrayna lideri Zelenski, askerlerin cephe hattının diğer bölümlerinde kullanılıyor olabileceğini söyledi. Zelenski, Kuzey Kore birliklerinin şimdiden önemli kayıplar verdiklerini duyduğunu öne sürdü.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var" - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarında Kuzey Kore askerlerini görevlendirmeye başladığını söyledi.

Zelenski, Kuzey Koreli askerlerin “cephe hattının diğer bölümlerinde kullanılıyor” olabileceğini ve şimdiden önemli kayıplar verdiklerini duyduğunu belirtti.

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Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var" - 2

Zelenski dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada “Rusların saldırılarda Kuzey Kore askerlerini kullanmaya başladıklarına dair ön kanıtlara sahip olduklarını, bunların kayda değer sayıda olduğunu” söyledi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var" - 3

Ukrayna lider, elindeki bilgilere göre Rusların (Kuzey Korelileri) birleşik birliklere dahil ettiğini ve onları Ukrayna'nın ağustos ayından bu yana saldırı düzenlediği Kursk bölgesindeki operasyonlarda kullandığını ifade etti.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var" - 4

Zelenski ayrıca Kuzey Korelilerin cephe hattının diğer bölümlerinde de kullanılabileceğini ve bu kategorideki kayıpların da şimdiden fark edilebilir olduğunu duyduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var" - 5

Kuzey Kore ve Rusya, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana askeri bağlarını güçlendirdi.

Kursk saldırısıyla gafil avlanan Rusya, o zamandan beri Ukrayna'nın ilerleyişini durdurarak ve bölgeye takviye birlikler göndererek istikrarlı bir şekilde topraklarını geri aldı. 

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var" - 6

Ukrayna ordusundan bir kaynak geçen ay AFP'ye yaptığı açıklamada Kiev'in Kursk bölgesinin 800 kilometrekaresini kontrol ettiğini ifade etti.

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