Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiği iddia ediliyor: "Ön kanıtlar var"
Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarında Kuzey Kore birliklerini görevlendirmeye başladığını duyuran Ukrayna lideri Zelenski, askerlerin cephe hattının diğer bölümlerinde kullanılıyor olabileceğini söyledi. Zelenski, Kuzey Kore birliklerinin şimdiden önemli kayıplar verdiklerini duyduğunu öne sürdü.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarında Kuzey Kore askerlerini görevlendirmeye başladığını söyledi.
Zelenski, Kuzey Koreli askerlerin “cephe hattının diğer bölümlerinde kullanılıyor” olabileceğini ve şimdiden önemli kayıplar verdiklerini duyduğunu belirtti.