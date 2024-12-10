Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu
Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında soruları gündeme getirdi. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Kuzey Kore'nin asker destek karşısında en yakın müttefikinden ne istediği belli oldu. ABD'li yetkililer, Rusya'nın en yakın müttefikine insan gücü desteği karşılığında savaş uçağı sağlayacağını söyledi. Pyongyang da ayrıca Rusya'nın tükenen stoklarını yenilemek amacıyla binlerce konteyner dolusu mühimmat göndermişti. Pyongyang da ayrıca Rusya'nın tükenen stoklarını yenilemek amacıyla binlerce konteyner dolusu mühimmat gönderdi.
KUZEY KORE NE İSTEDİ?
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı desteklemek için Pyongyang cephe hattına binlerce asker gönderdi.
Kuzey Kore'nin asker desteği karşılığında Rusya'dan talep ettikleri belli oldu.