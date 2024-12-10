Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında soruları gündeme getirdi. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker savaşa dahil oldu. Kuzey Kore'nin asker destek karşısında en yakın müttefikinden ne istediği belli oldu. ABD'li yetkililer, Rusya'nın en yakın müttefikine insan gücü desteği karşılığında savaş uçağı sağlayacağını söyledi. Pyongyang da ayrıca Rusya'nın tükenen stoklarını yenilemek amacıyla binlerce konteyner dolusu mühimmat göndermişti. Pyongyang da ayrıca Rusya'nın tükenen stoklarını yenilemek amacıyla binlerce konteyner dolusu mühimmat gönderdi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 1

KUZEY KORE NE İSTEDİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı desteklemek için Pyongyang cephe hattına binlerce asker gönderdi. 

Kuzey Kore'nin asker desteği karşılığında Rusya'dan talep ettikleri belli oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 2

SAVAŞ JETLERİ YOLDA

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo, Rusya'nın en yakın müttefikine insan gücü desteği karşılığında savaş uçağı sağlayacağını açıkladı.

Hint-Pasifik Komutanı Paparo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kim Jong Un rejiminin 40 yıl önce tanıtılan Sovyet dönemi savaş uçakları "MiG-29" ve "Su-27" jetlerini teslim almaya hazırlandığını söyledi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 3

KUZEY KORE ASKERİ KURSK'TA

Haber, binlerce Kuzey Kore askerinin Ukrayna güçlerinin Ağustos ayından beri karşı saldırı düzenlediği Rus toprağı Kursk'a konuşlandırıldığına dair raporların ardından geldi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 4

KUZEY KORE FİLOSU

Pyongyang'ın halihazırda kullandığı savaş uçağı filosu Sovyetler Birliği'nden ve Çin'den gelen jetlerden oluşuyor.

Kuzey'in ezeli rakibi Güney Kore ise ABD yapımı F-15 ve F-16 savaş uçaklarının, F-35 hayalet savaş uçaklarının ve KAI T-50 gibi savaş uçaklarının geliştirilmiş versiyonlarını kullanıyor.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 5

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VE MÜHİMMAT

Güney Kore Savunma Bakanı geçen ay, Pyongyang'ın yeni asker gönderme kararına karşılık Rusya'nın Kuzey Kore'ye hava savunma füzeleri gönderdiğini açıklamıştı.

Pyongyang da ayrıca Rusya'nın tükenen stoklarını yenilemek amacıyla binlerce konteyner dolusu mühimmat gönderdi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 6

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ"

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan işbirliği bölgesel alarma yol açtı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kuzey Kore askerlerinin sahada olmasını "tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu - 7

ÇIĞIR AÇAN ANLAŞMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore mevkidaşı Kim Jong Un, çığır açıcı bir askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

DAHA FAZLA GÖSTER