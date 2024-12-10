Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya faturası belli oldu

KUZEY KORE FİLOSU

Pyongyang'ın halihazırda kullandığı savaş uçağı filosu Sovyetler Birliği'nden ve Çin'den gelen jetlerden oluşuyor.

Kuzey'in ezeli rakibi Güney Kore ise ABD yapımı F-15 ve F-16 savaş uçaklarının, F-35 hayalet savaş uçaklarının ve KAI T-50 gibi savaş uçaklarının geliştirilmiş versiyonlarını kullanıyor.