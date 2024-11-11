Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı!

11 BİN KUZEY KORELİ ASKER CEPHEDE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iddiasına göre, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını vermişti.

11 bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğu bildirilirken, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekatı olduğu aktarılmıştı.