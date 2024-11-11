Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı!
Ukrayna istihbaratı, Rus toprağı Kursk'ta Ukraynalı birliklere karşı savaşmak üzere cepheye gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarına ait bir ses kaydı yayınladı. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. En az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk’a konuşlandırıldığı tahmin ediliyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Ukrayna'ya karşı Rusya için savaşmak üzere Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı.