Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı!

Ukrayna istihbaratı, Rus toprağı Kursk'ta Ukraynalı birliklere karşı savaşmak üzere cepheye gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarına ait bir ses kaydı yayınladı. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. En az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk’a konuşlandırıldığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı! - 1

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Ukrayna'ya karşı Rusya için savaşmak üzere Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı.

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Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı! - 2

ŞİFRELİ ASKERİ TERİMLER KULLANILIYOR

Kuzey Kore askerlerinin “Mühür 1, Mühür 2” anlamlarına gelen bazı şifreli askeri terimler kullandığı belirtildi.

Askerlerin bu yolla sinyal kontrolü yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

“Bekle” dediği duyulan askerin ise başka bir askere talimat verdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı! - 3

KUZEY KORE ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği kamuoyuna yansımış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise en az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk’a konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya gelmişti.

Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı! - 4

11 BİN KUZEY KORELİ ASKER CEPHEDE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin iddiasına göre, Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını vermişti.

11  bin Kuzey Kore askerinin cephede olduğu bildirilirken, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekatı olduğu aktarılmıştı.

Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı! - 5

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, savaşın genişlemesi tehdidini yanında getiriyor.

Kuzey Kore birlikleri cephede: Askerlerin telsiz konuşmaları sızdırıldı! - 6
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