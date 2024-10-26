Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi?
Ukrayna, Kuzey Kore birliklerinden binlerce askerin Rus toprağı Kursk'a akın etmeye başladığını ileri sürdü. Bu askerlerin Ukrayna güçlerinin Rus topraklarından çıkarılmasına yardımcı olmaları bekleniyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı. Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.
HANGİ ROLÜ ÜSTLENECEKLER?
Ukraynalı bir yetkili ve iki Amerikalı yetkili, binlerce Kuzey Kore askerinin Ukrayna'nın sürpriz saldırısıyla sarsılan Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını öne sürdü.
Yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin henüz savaşa girmediğini ve hangi rolü üstleneceklerinin henüz belli olmadığını aktardı.