Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi?

SERT KIŞ ÖNCESİNDE HEDEF UKRAYNA TOPRAKLARI

Yetkililer, rolleri ne olursa olsun, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha fazla güç tutmasına olanak tanıyacağını ve sert kış havası başlamadan önce mümkün olduğunca çok Ukrayna topraklarını ele geçirmeye odaklanabileceklerini ileri sürdü.

Haftalardır Güney Kore ve Ukrayna hükümetleri binlerce Kuzey Korelinin Rus askerleriyle birlikte eğitim aldığı konusunda uyarıda bulunuyor. Ukrayna bu tahmini 12 bin askere kadar çıkardı.