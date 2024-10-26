Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi?

Ukrayna, Kuzey Kore birliklerinden binlerce askerin Rus toprağı Kursk'a akın etmeye başladığını ileri sürdü. Bu askerlerin Ukrayna güçlerinin Rus topraklarından çıkarılmasına yardımcı olmaları bekleniyor. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı. Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 1

HANGİ ROLÜ ÜSTLENECEKLER?

Ukraynalı bir yetkili ve iki Amerikalı yetkili, binlerce Kuzey Kore askerinin Ukrayna'nın sürpriz saldırısıyla sarsılan Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını öne sürdü.

Yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin henüz savaşa girmediğini ve hangi rolü üstleneceklerinin henüz belli olmadığını aktardı.

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Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 2

SERT KIŞ ÖNCESİNDE HEDEF UKRAYNA TOPRAKLARI

Yetkililer, rolleri ne olursa olsun, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda daha fazla güç tutmasına olanak tanıyacağını ve sert kış havası başlamadan önce mümkün olduğunca çok Ukrayna topraklarını ele geçirmeye odaklanabileceklerini ileri sürdü.

Haftalardır Güney Kore ve Ukrayna hükümetleri binlerce Kuzey Korelinin Rus askerleriyle birlikte eğitim aldığı konusunda uyarıda bulunuyor. Ukrayna bu tahmini 12 bin askere kadar çıkardı.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 3

ABD yetkilileri, Kuzey Koreli askerlerden oluşan bir birliğin Pasifik Okyanusu'ndaki büyük bir Rus şehri olan Vladivostok'a gemiyle taşındığını doğruladı.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 4

BİNLERCE ASKER NAKLEDİLDİ

Çarşamba günü, ilk Kuzey Kore birlikleri Kursk bölgesine yaklaşık 4 bin mil yolculuk yaptı ve o zamandan beri her gün binlercesi daha geldi.

Birlik hareketlerinden haberdar olan kıdemli bir Ukraynalı yetkili, pazartesi gününe kadar 5 bine kadar Kuzey Kore askerinin toplanmasının beklendiğini söyledi.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 5

SEÇKİN BİR BİRİMİN PARÇASI

Yetkililere göre birlikler, Kore Halk Ordusu'nun seçkin bir biriminin parçası.

Ukraynalı yetkili, askerlerin Vladivostok'tan devasa Il-76 nakliye uçaklarıyla batı Rusya'daki bir askeri havaalanına uçtuğunu ve ardından savaş alanına götürüldüğünü öne sürdü.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 6

KURSK BÖLGESİNE YOĞUNLAŞACAKLAR

Ukrayna topraklarında savaşmak üzere ek Kuzey Kore birliklerinin gönderilip gönderilmeyeceği konusunda karışık sinyaller olsa da şu anda, yalnızca Kursk bölgesinde yoğunlaştıkları iddia ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, istihbarat servislerine dayanarak, Kuzey Kore askerlerinin önümüzdeki haftadan itibaren savaş alanına konuşlandırılacağını söyledi. Zelenski, "Bu, Rusya'nın açıkça tırmandırıcı bir adımıdır" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 7

1950'LERDEN BERİ SAVAŞMADILAR

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı.

Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 8

Kursk'ta ön cepheye gönderilirlerse, Rus birliklerinin ağustos ayından bu yana kovamadığı, savaş deneyimi olan Ukrayna güçleriyle karşı karşıya kalacaklar.

Savaşın başlangıcından bu yana 600 binden fazla Rus askeri öldürüldü veya yaralandı.

Kuzey Kore birlikleri Kursk yolunda: Savaşın seyri değişecek mi? - 9
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