Kuzey Kore denizaltından balistik füze fırlattı
Anadolu Ajansı
Kuzey Kore, dün denizaltından fırlatılan yeni bir tür balistik füze denemesi yaptığını açıkladı. Haberde yeni tür balistik füzenin "dikey şekilde" fırlatıldığı vurgulandı.
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1Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi'nin dün sabah Doğu Denizi'nin (Japon Denizi) Wonsan koyu açıklarındaki sularda, "Pukguksong-3" adı verilen yeni bir tür, denizaltından fırlatılan balistik füzeyi (SLBM) "başarıyla" denediği belirtildi.
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2Füzenin, "dikey şekilde" fırlatıldığı kaydedilen haberde, "Deneme atışı, yeni tasarlanan balistik füzenin temel taktik ve teknik endekslerini bilimsel ve teknik olarak doğruladı, komşu ülkelerin güvenliğine olumsuz etkisi olmadı" ifadesi kullanıldı.
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3KCNA'nın haberinde, deneme, "Kuzey Kore'ye yönelik dış güçler tehdidini kontrol altına almada ve öz savunma için askeri gücün daha da artırıldığı yeni bir aşamaya girilirken önemli bir gelişme" olarak nitelendirildi.
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4Haberde, füzenin fırlatılışını yerinde izlemeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, denemenin ardından "içten tebriklerini" gönderdiği aktarıldı.
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5Kuzey Kore, 2016'dan bu yana ilk kez dün fırlattığı SLBM ile bu yıl 11. kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.
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6Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne doğru füze fırlattığının tespit edildiği belirtilmişti.
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7Açıklamada, denizaltından fırlatıldığı sanılan balistik füzenin, yaklaşık 910 kilometre irtifaya ulaşarak yaklaşık 450 kilometre yol aldığı bildirilmişti.
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8Japonya hükümeti, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzenin, ülkenin Shimane bölgesi açıklarındaki münhasır ekonomik bölgeye düştüğünü açıklamıştı.
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9Japonya'nın açıklamasında, füzenin havada ikiye ayrıldıktan sonra denize düşmüş olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.
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10Kuzey Kore hükümeti, önceki gün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.
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