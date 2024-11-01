Kuzey Kore: "Dünyanın en güçlü stratejik füzesi başarıyla test edildi"
Kuzey Kore, “dünyanın en güçlü stratejik füzesi” olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Füzenin 7 bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiği aktarıldı.
Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan habere göre Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesinin en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.