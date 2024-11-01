Kuzey Kore: "Dünyanın en güçlü stratejik füzesi başarıyla test edildi"

7 bin 687 kilometre rekor irtifaya ulaşan ve 85 dakika boyunca bin kilometre mesafe kat eden füzenin Doğu Çin Denizi açıklarında önceden belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarılırken, Hwasong-19’un “dünyanın en güçlü stratejik füzesi” olduğu iddia edildi.

“Kuzey Kore'nin stratejik silahlı kuvvetlerinin mutlak üstünlüğünün sürdürülmesinde çığır açacağı” belirtilen son füze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı kaydedildi.